Petek napustio Skupštinu i vratio mandat SDP-u: 'Hoću li se kandidirati za gradonačelnika? Brzo će sve biti jasno....'

U Gradskoj skupštini Grada Zagreba danas ću podnijeti neopozivu ostavku na mjesto zastupnika i time vraćam mandat SDP-u i oni će odlučiti tko će biti moja zamjena. Želim naglasiti da odluku donosim samostalno i smatram ju činom principijelnosti, političke korektnosti i političke higijene, rekao je na današnjoj izvanrednoj konferenciji za novinare nezavisni gradski zastupnik Renato Petek. Smatra, dodaje, da je pozicija gradskog zastupnika jedan častan, iznimno interesantan i važan posao.

– Samo ću reći da sve odluke koje sam glasao, glasao sam temeljem stručnih mišljenja, vlastite savjesti i nikada nisam želio glasati za loše pripremljenu ili odluku koju smatram štetnom za Zagrepčane, ali i za grad općenito. Građani i kroz zastupnike moraju imati prilike djelovati, raditi, propitkivati... Nažalost, u ovom mandatu to su mogli činiti manje nego ikada prije – poručio je Petek

A osvrnuo se i na aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, čiji je žestoki kritičar. – Nevjerojatno je da je jedna tako mlada osoba, visoko obrazovana, uspjela kroz ove četiri godine toliko degradirati i eutanazirati jednu važnu instituciju za Zagrepčane, i to tijelo izvršne vlasti, odnosno Gradsku skupštinu Grada Zagreba – dodao je.

Skupštinari su, kazao je, postavljali brojna pitanja, a Petek od ljeta prošle godine, naglasio je, nije dobio odgovor ni na jedno pitanje koje je postavio, i to od prošlog ljeta. – Dokumenti se skrivaju, kao i odluke, mišljenja stručnjaka, odvjetničkih društava... koji su bili temelji za donošenje važnih političkih odluka. Ono što dokazuje degradaciju ove institucije je i to da mediji manje nego ikada prate sjednice Gradske skupštine. A to što Tomašević tamo sjedi ne znači da je prisutan, transparentan i otvoren – poručio je Petek.

Osim toga što gradonačelnik ignorira pitanja zastupnika, dodao je, ignorira i njihov rad i poziciju, a također je i jako malo prihvaćao prijedloge koje su dolazili s "neke druge" strane. – I ja sam davao neka manja, ali i zanimljiva rješenja primjerice za osobe s invaliditetom. Predlagao sam i polupodzemne spremnike na početku mandata, a to Tomaševiću tada nije bio interes. Kasnije su isti podzemni spremnici došli na dnevni red, ali tek kad je to njemu odgovaralo. I to je samo jedan mali primjer, jedan ficlek iz mog rada u ovom mandatu – kazao je Petek.

Osim toga, inzistirao je, dodao je, da se mora donijeti novi Plan gospodarenja otpadom, novi GUP, a ništa od toga nije provedeno. Sve se odvija, smatra Petek, "isključivo i samo ako to odgovara gradonačelniku i to na njegov prijedlog", dok su zastupnici, prema Peteku postali "obična glasačka mašinerija bez kvalitetnih stručnih rasprava".

A ono što mu pak najviše smeta su odluke donesene bez stručnih mišljena i podloga, dodao je. – Dokaz tome je da brojne odluke ovog saziva Gradske skupštine pale na visokom upravnom sudu – kazao je.

Prošloga je tjedna, napomenimo, Renato Petek istupio iz SDP-a, i to nakon što su oni i Možemo! najavili zajednički izlazak na lokalne izbore u Zagrebu. – Nažalost i neki moji kolege iz stranke koju sam napustio također su držali štangu i pomogli da se situacija Skupštine degradira do ovih razina, odnosno da njezin rad i sjednice praktički više nikome nisu bitne, ali i da se minimalno prate. A sve ove primjedbe koje dajem, kada završavam praktički s ovim mandatom, to je isto ono što članovi Možemo! prebacuju Andreju Plenkoviću na rad Vlade i rad njih kao zastupnika u Hrvatskom saboru – kazao je Petek.

Ipak, želi nastaviti borbu, dodaje, a nada se i da će Skupština vratiti svoju važnost u idućem mandatu za što će se on i boriti. – Pozivam sve one koji se žele pridružiti jednoj zdravoj, novoj opciji koja nije pod utjecajem centara političkih moći, da se jave, da napravimo jednu kvalitetnu listu i iskorak na izborima kako bismo ovoj instituciji vratili na važnosti. Ona mora biti otvorena za građane koji u nju moraju imati povjerenja, a to je nešto što se uspjelo uništiti u ovih četiri godine – poručio je.

A postoji li šansa da se kandidira na ovogodišnjim lokalnim izborima? – Apsolutno, otvoren sam. Razgovaram s ljudima. Kada ćemo biti spremni i kada se stvore svi preduvjeti... Kao što znate, vjerojatno će raspuštanje svih tijela biti do sredine sljedećeg mjeseca, a potom kreću teći rokovi, skupljanje potpisa, predaja lista.... Tako da vrlo brzo, sve će biti jasno – zaključio je Renato Petek.