Nove izmjene u ZET-u: Dvije autobusne linije mijenjaju trasu, donosimo detalje

Dva će tjedna autobusne linije 160 (Savski most - Lipnica - Havidić Selo) i 163 (Savski most - Donji Trpuci - Gornji Trpuci) prometovati izmijenjenim trasama, javljaju iz ZET-a. Zbog sanacije kolnika Obreške ulice na dijelu od Ulice Svete Ane do Milekanske ulice od danas pa sve do ponedjeljka, 27. svibnja, te dvije linije određena stajališta neće koristiti, a istovremeno će biti uspostavljena i nova.

Autobusi 160 i 163 prometovat će ovom trasom:

Savski most - redovnom trasom do Ulice dr. Luje Naletilića - Sisačka cesta - (desno) Sisačka cesta IV odvojak - Ulica Remetinečkih žrtava - Ulica Slavka Čora - Češka ulica - (lijevo) Obreška ulica - u nastavku redovnom trasom krajnjih odredišta

Privremeno se neće koristiti obostrana autobusna stajališta Zlatareva zlata, Naletilićeva 43 i 54, Institut za bilje, Naletilićeva 88, Naletilićeva 104, Obrež-škola i Milekanska-Orsagi. Istovremeno će biti uspostavljena obostrana stajališta u zoni raskrižja Obreške i Češke ulice. Na izmijenjenom dijelu trase, koristit će se isključivo stajališta na Sisačkoj cesti kod Konzuma.

