Niz izmjena na ZET-ovim linijama na istoku Zagreba: Neki polasci se ukidaju, jedna stanica je izmještena

Radovi na cesti, ali i uz cestu te promjene u gradskom prijevozu prilično su brojne ovoga tjedna na istoku grada. Dobra vijest je da bi od danas linija 213 (Dubrava - Jalševec) ponovno trebala krenuti starom trasom po dovršetku radova na uređenju kolnika Branovečke ceste. Podsjetimo, prema privremenoj prometnoj regulaciji linija vozi skraćeno do stajališta Furdini.

I dok za Jalševčane imamo dobru vijest, ne tako dobru vijest imamo za korisnike autobusne linije 267 (Dubec - Markovo Polje). Od danas, ponedjeljka, 6. studenog, radnim danom se ukidaju zadnji polasci linije iz Dupca u 18.30 i 19.20 sati, kao ni iz Markovog Polja u 18.55 i 19.45 sati.

Reducira se i broj polazaka na liniji 209 (Dubrava - Čučerje), a razlog su radovi na dijelu od Sunekove ulice do Jalševečke ceste koji bi trebali potrajati do četvrtka, 23. studenoga u 18 sati, pa će do njihova dovršetka navedena autobusna linija voziti prema posebnom rasporedu vožnje.

Naposljetku, autobusi na liniji 231 (Borongaj - Dubec) također prolaze trasom radova i to Branimirovom ulicom gdje se do 18. studenog gradi nogostup pa će stoga stajalište Ravnice biti izmješteno pedesetak metara istočnije, odnosno privremeno će se nalaziti nasuprot južnog autobusnog stajališta Ravnice.



