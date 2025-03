Na kojoj liniji bi trebao voziti novi Končarev tramvaj? Tomašević želi čuti građane, anketa će biti otvorena do petka

Nedavno je u promet krenuo novi Končarev tramvaj, prvi od 40 koliko ih je kupljeno. S obzirom na to da je riječ o kratkom tramvaju, vozi na liniji 1, koja je za to prikladna, a kako postoji veliki interes stanovnika, Grad je odlučio pokrenuti anketu kojom moli građane da se izjasni na kojoj bi liniji trebao voziti drugi Končarev tramvaj koji bi trebao na ulice izaći sljedećeg tjedna.

"Što se tiče drugog tramvaja koji će početi prometovati sljedeći tjedan, želimo pitati građane da odaberu na koju će liniju ići. Bio je veliki interes za to od strane građana, osim linije 1, 3, 8, 13 su posebno optimalne s obzirom da su to kraće linije. Od danas u podne do petka u 12 omogućit ćemo građanima da glasuju na kojoj će liniji prometovati. Glasanje će biti na društvenim mrežama, a rezultate ankete ćemo objaviti u subotu", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare.