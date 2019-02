Marin Galijot: Ako ne plate do utorka, platit ću ja

Troje ih je i dužni su za vodu, a ako ne plate Holdingu ono što trebaju, učinit će to direktor Vodoopskrbe i odvodnje Marin Galijot umjesto njih. To se obećanje jučer moglo čuti na konferenciji za novinare koju su sazvali Grad Zagreb i Holding kako bi pokušali objasniti zašto su se na popisu onih kojima je oprošten dug za komunalije našli i milijunaši unatoč tome što je gradonačelnik Milan Bandić rekao kako će na oprost takvim dužnicima uložiti veto.

– Uplatnicu sam već napisao, pozivam dužnike da plate dug do utorka ujutro ili ću to napraviti ja – rekao je jučer Marin Galijot, u čijoj se Vodoopskrbi gradonačelnikov veto očito izgubio. “Dogodila se greška”, objasnila je pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo te koordinatorica otpisa dugova Mirka Jozić pa istaknula kako se, eto, „uvijek na dobre stvari nastoji baciti sjena“.

– Otpisali smo 13,6 milijuna kuna duga za više od tri tisuće osoba. Gradonačelnik je dao naputak da se određene osobe skinu s listi onih kojima treba opraštati, to smo više-manje napravili – rekla je pročelnica Jozić, pa dodala kako se na „zaborav“ dugova išlo bez kriterija cenzusa jer, kad je on postojao, malo se praštalo. A u Gradu se prašta, kaže, od 2016.

– Prije se oprost radio po drugom principu, morao se popunjavati zahtjev i stizalo ih je iznimno malo. Sad je oprost išao automatski, a zahtjevan je to proces i morao se obaviti u kratkom periodu – objasnila je predsjednica uprave Holdinga Ana Stojić Deban zašto je došlo do greške. Tko je trojka koja nije platila svoje račune za vodu, u Gradu i Holdingu nisu željeli otkriti jer, kako kažu, stvar je to GDPR-a, odnosno zaštite osobnih podataka.

Ono što jesu rekli jest da su ta tri imena među onima koji su se na samom početku našli na popisu imućnih kojima se praštaju dugovi, a tada se govorilo, među ostalim, o nogometašima Zvonimiru Bobanu, Dini Drpiću, Zoranu Mamiću, producentu Romanu Majetiću, trgovcu automobilima Zvonku Zubaku, generalu Vladimiru Zagorcu. – To su uglavnom ljudi koji imaju neku nekretninu na koju su praktički i zaboravili, a u nju dolaze računi. Većina je dug platila kad su prozvani prvi put, a ostalo troje molim da to isto naprave – pozvala je na plaćanje dužnike milijunaše Mirka Jozić.