Ljubimca možete ukopati u Spomengaju ili staviti njegovu urnu u kolumbarijski zid

Dosad su kućne ljubimce Zagrepčani pokapali u svojim dvorištima, šumama i parkovima. A od danas će to moći činiti i na prvom hrvatskom groblju za kućne ljubimce, smještenom kraj Skloništa za nezbrinute životinje u Dumovcu. Svog psa, mačku, zamorca ili papigu tamo mogu smjestiti, no ne moraju, a dio je to projekta na kojem Grad Zagreb i Zoološki vrt, koji upravlja Dumovcem, radi posljednje četiri godine. Tada je, naime, krenula gradnja projekta vrijednog 15,5 milijuna kuna na više od 12 tisuća kvadrata, a financirao se isključivo iz gradskog proračuna.

Organiziraju i prijevoz

– Na taj način nadamo se da će se regulirati pokapanje kućnih ljubimaca jer su dosad ljudi to činili u svojoj režiji, bez nadzora i uglavnom nelegalno – govori Damir Skok, ravnatelj Zoološkog vrta, ustanove koja upravlja Dumovcem. Zakonski, dodaje, dosad nije bilo mjesta gdje su se kućni ljubimci smjeli pokapati, no sad je, otvaranjem Spomengaja s 10.000 mjesta, to omogućeno.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Svjesni smo činjenice da je mnogima njihov ljubimac član obitelji i da se tako prema njemu treba odnositi i nakon smrti. Naš stav vidi se i u rečenici “Ljubav zaslužuje više od uspomene”, koja je bila naša misao vodilja i koju smo zato odlučili istaknuti na ploči uz naziv groblja – govori Jasenka Haleuš, voditeljica Spomengaja. Tako, kad vlasnicima ugine kućni ljubimac, djelatnici Spomengaja mogu organizirati prijevoz do groblja, a kad tamo stignu, dogovorit će žele li ga ukopati ili kremirati.

– Kremiranje može biti pojedinačno ili grupno, cijene od 150 do dvije tisuće kuna, a urna se može stavljati u zemlju ili u posebno dizajniran kolumbarijski zid – govori J. Haleuš. Kad su osmišljavali ponudu, dodaje, gledali su da prate europske trendove. Pa se tako kod njih može pepeo staviti u srebrni medaljon u obliku srca za tisuću kuna, u urnu sa Swarovski kristalima za 990, u onu u obliku plišanog medvjedića za 450 ili se pepeo može “sakriti” u okvir za sliku i to platiti 540 kuna. Kremiranje putem kamera može pratiti sam vlasnik, sjedeći u prostoru čekaonice. Kremira se u posebnoj peći koja je stigla iz Velike Britanije, a da bi savladali kako njome upravljati, djelatnike su podučavati došli Englezi.

Upita već imaju

Dio urni su uvezli, a dio su naručili od tvrtke Mecena iz Ivanca, koja se bavi oblikovanjem lončarskih i keramičkih proizvoda. Želi li se ljubimca pokopati, u ponudi su i ljesovi, koje je posebno za njih izradila Palma, tvrtka iz Jastrebarskog za proizvodnju pogrebne opreme. Imaju i posebne hladnjače, u kojima ljubimci čekaju pogreb ili kremaciju. No u oba slučaja, vlasnici mogu, ako žele, imati i obred prilikom pokopa.

– Ceremoniju je moguće organizirati u vanjskom ili unutarnjem paviljonu. Za ispraćaj je moguće osigurati cvijeće, svijeće, videopriču, vokalni ispraćaj te recitaciju ili neki drugi prigodni sadržaj – govori voditeljica Haleuš. Grobovi se neće moći kupiti, već unajmiti na razdoblje od dvije do pet godina, a po želji i produljiti, a cijena za dvije godine je od petsto kuna naviše. Rezervacije dosad nisu primali, no upita je, kažu, itekako bilo.