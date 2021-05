Iz Zoološkog vrta mole za pomoć: Traži se ime za novu prinovu

Najmlađi član zagrebačke obitelji zebri maksimirskog Zoološkog vrta odlično napreduje. Navršio je mjesec dana, sve je veći i ljepši, a u međuvremenu su mu otkrili spol, pa mole sve za pomoć pri odabiru imena.

"Do kraja mjeseca predložite malom zebranu ime. Napišite ga u komentar ove objave, a naš će ocjenjivački sud potom suziti izbor na pet vaših najboljih prijedloga. Među tim će imenima konačno ime za prugastog ljepotana izabrati učenici osnovne škole koji pobijede u našem kreativnom natječaju „Upoznajmo zagrebačke zebre", pozivaju tako ljude iz ZOO-a da se jave na Facebooku i ostave svoj prijedlog za ime. Kreativni video natječaj pak traje do 31. svibnja, a do dvadeset izabranih radova bit će predstavljeno na YouTube kanalu, internetskim stranicama i društvenim mrežama Zoološkog vrta.

Pobjednički razred osvaja i izlet u Zoološki vrt tijekom kojeg će nadjenuti ime mladuncu zebre. Zadatak je, naime, da razred snimi najkreativniji video o zebrama, biljojedima afričkih savana iz ZOO-a. Video treba trajati maksimalno tri minute, a poželjno je koristiti raziličite načine interpretacije teme -glazbu, crtanje, ples, glumu... Prijavljeni video uratci mogu biti u obliku glumljenog skeča, rasprave, intervjua, montažnog kratkog filma ili nekog drugog videosadržaja.