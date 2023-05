Ovo su odgovori na 10 ključnih pitanja o upisima u dječje vrtiće: Zašto prednost imaju četverogodišnjaci?

Počeli su upisi u vrtiće, pritisak je veći zbog ukidanja mjere roditelj odgojitelj, a nemir izazivaju i promjene poput one da prednost imaju djeca starija od četiri godine. Donosimo stoga 10 glavnih pitanja i odgovora, a objašnjenja smo zatražili od Luke Juroša, pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

1. Koliko će djece ostati neupisano?

Ovogodišnje ishode ne žele komentirati, no lani je neupisano ostalo oko 1300 djece. Potencijalan broj djece iz mjere roditelj odgojitelj vrtićke dobi je oko 3000. No, neće se dogoditi da ih toliko ostane neupisano jer Grad povećava kapacitete, a nikada se ne prijave sva djeca koja imaju to pravo.

2. Zašto prednost imaju djeca starija od četiri godine?

Promijenjen je Zakon o predškolskom obrazovanju kojim je ta obveza uvedena svim jedinicama lokalne samouprave, objašnjava Juroš. Usprkos upitima roditelja, nisu dobili upute resornog ministarstva što da naprave u slučaju da pritisak djece od četiri i više godina bude toliki da se moraju povećavati grupe ili kapaciteti.

3. Znači li to da se neće upisivati jasličke grupe?

Ne. Sve postojeće skupine će ostati, samo što se moraju pronaći načini da se osiguraju mjesta djeci starijoj od četiri godine. Broj djece u vrtićkim skupinama po pedagoškom je standardu viši nego u jasličkim jer je briga za bebe teža nego za stariju djecu.

4. Kako se prijaviti i što se još mijenja?

Procedura prijave na sustav e-Zagreb jednaka je pristupu na e-građani. Postoje različite opcije za prijavu, svaka je valjana, a pomoć možete zatražiti i u svome vrtiću. Dodatne informacije mogu se dobiti i slanjem upita na mail e-upisi.vrtici@zagreb.hr. Upisi se ove godine provode po jednakim uvjetima u cijelom gradu pa se neće događati da ista obitelj u dva vrtića ima različite bodove.

5. Što je s djecom koja se ne upišu i sa subvencijama privatnim vrtićima?

Djeca koja neće biti upisana u gradske vrtiće mogu zatražiti upis u privatne i vjerske dječje vrtiće i obrte dadilja koje Grad također sufinancira. Prema prijedlogu koji je prekjučer usvojila Skupština, subvencije će biti 10 posto više, odnosno 220 eura po djetetu. Cenzus za roditeljske subvencije povisit će se osam posto. Za sve to Grad stavlja na stol dodatnih milijun i pol eura pa očekuje, kaže pročelnik, da i privatni vrtići iziđu u susret i minimaliziraju promjene cijena, odnosno snize ih.

6. Hoće li nezaposleni moći upisati dijete u vrtić?

Vjerojatno ne. Kao i odredba četiri plus, uvjet o oba zaposlena roditelja definiran je zakonom. Zagreb za različite kategorije dodjeljuje različit broj bodova. Najviše bodova, 50, dobivaju djeca od četiri godine i starija, drugi najveći broj samohrani roditelji koji ostvaruju 15 pa onda ostali.

7. A što će biti sa samohranim roditeljima koji imaju djecu mlađu od četiri godine?

Zasad se ne zna. Gradovi i općine, kaže Juroš, nisu imali izbora nego primijeniti zakon. Ističe i kako je prve ugovore iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost za nove vrtiće Grad potpisao proljetos, a natječaj je raspisan prije godinu dana. Sve što se počelo graditi prije toga, Grad sam plaća. A da nije počeo graditi, dodaje pročelnik, ne bi bilo omogućeno ni dodatnih 500 mjesta za ovu godinu, stoga se postavlja pitanje je li se moglo pričekati i s primjenom zakonskih odredbi koje dodatno kompliciraju upise.

8. Ima li više vrtićkih kapaciteta nego lani?

Ima. Najesen će biti oko 500 novih mjesta u vrtićima koji su u gradnji, dogradnji i prenamjeni. Još 150 novih mjesta dobiveno je trajnim zakupom prostora u privatnom vlasništvu, a povećat će se i mjesta koja pružaju obrti dadilja. Osim toga, u suradnji s vrtićima razmatra se i kako u svakoj skupini isključivo ove godine dodatno povećati broj djece tako da broj neupisanih bude minimalan. Koliko će se povećavati kapaciteti širenjem grupa, ovisi o svakom vrtiću pojedinačno i prostornim kapacitetima.

9. Kako napreduje prenamjena gradskih prostora, primjerice mjesnih odbora, ali i privatnih?

Time se dobilo nekoliko stotina novih mjesta. Prostori su većinom u istočnom dijelu Zagreba, u naseljima Cerje, Trnava, Novi Retkovec, Sesvetska Sopnica, Sesvetska Selnica... Fokus je bio na dijelovima grada gdje ima najviše korisnika mjere roditelj odgojitelj. Grad je u Sesvetama od jedne privatne tvrtke unajmio prostor i tako je dobiveno novih 150 mjesta. Objekt je velik i u njemu će biti sedam skupina.

10. U dvije godine dobili smo jedan novi vrtić, onaj u Kašini, a do sljedeće Grad ih planira otvoriti 22. Kako?

Potpisanih ugovora za Nacionalni plan oporavka i otpornosti je 12, a za drugu rundu prijava spremno je sedam projekata, no broj će rasti. Za realizaciju pak, ističe Juroš, treba vremena. Prije nego što se vrtić počne graditi, godinu dana je potrebno da se riješe imovinskopravna pitanja, projekt, javna nabava, žalbe... U idućih godinu i pol planira se otvaranje još osam vrtića. Pet se već gradi, dva su u nabavi izvođača, četiri u pripremnim koracima... Do kraja 2024. u njima bi trebalo biti dodatnih 1500 mjesta.

