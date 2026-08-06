FOTO U Novom Zagrebu skrivao više od osam kilograma droge, već je poznat policiji

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Provedenim kriminalističkim istraživanjem, izvjestili su iz PUZ-a, sumnja se da je osumnjičeni muškarac protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na zasada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavio veće količine konoplje tipa droga i droge amfetamin koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao u gospodarskom objektu u vlasništvu 60-godišnje članice obitelji na području Novog Zagreba nakon čega je tako pripremljenu drogu preprodavao na nezakonitom tržištu.

U srijedu u popodnevnim satima policija je pretražila objekt kojim se koristi osumnjičeni i pronašla ukupno 13 pakiranja ispunjenih konopljom mase 5.499 grama, četiri pakiranja ispunjenih amfetaminom ukupne mase 2514 grama, tri digitalne vage, uređaj za vakumiranje, vrećice za pakiranje droge te ukupno 2450 grama punila za miješanje s drogom radi povećanja mase.

Foto: PUZ

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski će službenici protiv osumnjičenog muškarca nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeti kaznenu prijavu te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku. Zagrebačka policija je prema 32-godišnjaku i prethodnih godina zbog počinjenja istovrsnih kaznenih djela u više navrata postupala i podnosila kaznene prijave.