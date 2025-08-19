FOTO Stigli strojevi: Započelo asfaltiranje alternativnog pravca Kalje – Hartje

Na Žumberku je jutros krenulo asfaltiranje ceste Kalje – Hartje, koja služi kao glavni obilazni pravac dok je državna cesta DC546 zatvorena zbog odrona. Riječ je o makadamskoj dionici koju su mještani i do sada koristili, no zbog teškog održavanja i nepovoljnih uvjeta koji se očekuju u jesenskim i zimskim mjesecima, promet bi tom dionicom bio otežan i nesiguran.

Kako nam je ranije rekao načelnik Općine Žumberak, Zdenko Šiljak, asfaltiranje bi trebalo biti dovršeno do kraja tjedna, a cilj je omogućiti prohodnu i sigurnu vezu prema Jastrebarskom i Samoboru dok se ne sanira državna cesta. Odron koji se pokrenuo sredinom ožujka između Petričkog Sela i Hartja, o kojem smo već pisali, potpuno je prekinuo vezu između dva dijela općine, a brojna su žumberačka sela ostala odsječena.

Projektna dokumentacija za sanaciju odrona već je izrađena, a radovi bi trebali početi početkom rujna i trajati oko 180 radnih dana. Do tada, asfaltirani pravac Kalje – Hartje postaje jedina pouzdana cestovna poveznica za mještane, koji su gotovo pola godine svakodnevno živjeli s posljedicama prometne izoliranosti.