Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
OSAM KAZNENIH DIJELA

FOTO S bicikla ženama trgao lančiće, uhvaćen serijski lopov iz Dubrave

Lopo
Foto: PUZ
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
10.10.2025.
u 10:59

Otuđeni nakit potom je prodavao, a novac trošio za vlastite potrebe.

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom zbog sumnje da je na području Dubrave u rujnu i listopadu počinio čak osam kaznenih djela – jedno razbojničke krađe i sedam teških krađa, od kojih šest na osobito drzak način, a jednu provaljivanjem. Prema policijskim navodima, osumnjičeni je između 8. i 23. rujna ove godine, u popodnevnim i večernjim satima, biciklom prilazio građankama starije životne dobi te im s vrata istrgnuo nakit. Većini je žrtava prilazio s leđa, a nakon što bi im otrgnuo lančiće ili ogrlice, žurno bi pobjegao biciklom. Otuđeni nakit potom je prodavao, a novac trošio za vlastite potrebe.

Sumnja se i da je 26. rujna u ranim jutarnjim satima, također biciklom, stigao do ugostiteljskog objekta u Dubravi, preskočio ogradu i ušao u prostor terase kroz otvorenu staklenu stijenu. Prišao je vlasnici i zaposlenici koji su sjedili u separeu te vlasnici iz torbice otuđio novčanik. Kada ga je pokušala spriječiti, odgurnuo ju je i lakše ozlijedio prije nego što je pobjegao, zadržavši novac, dok je novčanik s dokumentima odbacio na ulicu. Osim toga, 6. listopada oko 3.30 sati, osumnjičeni je provalio u trgovinu na Čulinečkoj cesti. Tjelesnom snagom nasilno je otvorio vrata, a zatim odvijačem obio ladicu blagajne i otuđio novac.

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 5.000 eura. Tijekom kriminalističkog istraživanja policija mu je oduzela bicikl koji je koristio prilikom počinjenja kaznenih djela, kao i odjeću koju je nosio u više navrata.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 31-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je nadležnom državnom odvjetništvu.
 

Ključne riječi
PUZ Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još