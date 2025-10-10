FOTO S bicikla ženama trgao lančiće, uhvaćen serijski lopov iz Dubrave

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom zbog sumnje da je na području Dubrave u rujnu i listopadu počinio čak osam kaznenih djela – jedno razbojničke krađe i sedam teških krađa, od kojih šest na osobito drzak način, a jednu provaljivanjem. Prema policijskim navodima, osumnjičeni je između 8. i 23. rujna ove godine, u popodnevnim i večernjim satima, biciklom prilazio građankama starije životne dobi te im s vrata istrgnuo nakit. Većini je žrtava prilazio s leđa, a nakon što bi im otrgnuo lančiće ili ogrlice, žurno bi pobjegao biciklom. Otuđeni nakit potom je prodavao, a novac trošio za vlastite potrebe.

Sumnja se i da je 26. rujna u ranim jutarnjim satima, također biciklom, stigao do ugostiteljskog objekta u Dubravi, preskočio ogradu i ušao u prostor terase kroz otvorenu staklenu stijenu. Prišao je vlasnici i zaposlenici koji su sjedili u separeu te vlasnici iz torbice otuđio novčanik. Kada ga je pokušala spriječiti, odgurnuo ju je i lakše ozlijedio prije nego što je pobjegao, zadržavši novac, dok je novčanik s dokumentima odbacio na ulicu. Osim toga, 6. listopada oko 3.30 sati, osumnjičeni je provalio u trgovinu na Čulinečkoj cesti. Tjelesnom snagom nasilno je otvorio vrata, a zatim odvijačem obio ladicu blagajne i otuđio novac.

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 5.000 eura. Tijekom kriminalističkog istraživanja policija mu je oduzela bicikl koji je koristio prilikom počinjenja kaznenih djela, kao i odjeću koju je nosio u više navrata.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 31-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je nadležnom državnom odvjetništvu.

