FOTO Ovako izgleda Mamutica iz ptičje perspektive: Šime Strikoman snimio još jednu milenijsku fotografiju

ZAGREB ADVENT RUN

Posebna regulacija prometa u Zagrebu: U nedjelju starta najveselija kostimirana utrka, imamo detalje

U razdoblju od 8 do 15 sati, Radnička ulica bit će potpuno zatvorena od Vukovarske do Držićeve, uključujući pristupne ulice, odnosno Zoranićevu, Zaharovu, Ulicu Ivana Bunića Vučića i Hektorovićevu. Također, u razdoblju od 11 do 13:30 sati tramvajske linije neće prometovati preko Trga bana Josipa Jelačića, Trga žrtava fašizma, Kvatrića i do Mihaljevca