Evo gdje više nećete kisnuti! Grad nabavlja 30 novih nadstrešnica za autobusne stanice

Znamo da je tu jer znamo da je tu. Kako da vam to objasnimo... Da prvi put dođete ovdje na autobus, stanicu biste vrlo lako mogli promašiti. Prometni znak koji označava da ZET tu staje na rasvjetnom je stupu otprilike u visini očiju, voznog reda uopće nema, pa se autobusu, ako niste vični tehnologiji, možete samo nadati, a od "dodatnih sadržaja" tu je samo koš za smeće.

Ponekad bude i klupa, kao one u parkovima, drvena, ali to ovisi o tome je li ju netko noću premjestio ili nije, pa često nemate ni gdje sjesti. Plus, ovo je glavna stanica klincima iz škole, a i DVD je odmah pokraj, govore nam tamošnji stanovnici objašnjavajući da nije baš najugodnije čekati javni prijevoz u Mažuranićevoj u Kašini, onoj nasuprot kioska.

Realizacija do siječnja 2024.

Već godinama, kažu, pokušavaju preko mjesnog odbora urgirati da im se postavi makar neki krov da ne kisnu, a i da im sunce ne tuče ravno u glavu, ali sva su njihova nastojanja dosad bila uzaludna. Poveselili su se zato kada smo im priopćili da će postaviti 30 novih nadstrešnica u gradu, od kojih jednu upravo na njihovu ogoljelu autobusnu stanicu.

Euforije, međutim, nije bilo, znaju dobro u Kašini kako je s gradskim obećanjima, ali natječaj je raspisan i bude li sve u redu, odnosno ne bude li žalbi, gradnja novih stajališta trebala bi početi na jesen. Do početka srpnja mogu se Gradu javiti tvrtke koje nadstrešnice mogu postaviti za 400 tisuća eura bez PDV-a, a tko pobijedi, imat će četiri mjeseca da čitav plan i realizira. Ili da pojednostavimo, do siječnja 2024. svih 30 lokacija moglo bi biti riješeno.

A idemo sad i na same lokacije. Jednu od njih već smo spomenuli, to je Mažuranićeva kod brojeva 37-39, nasuprot kioska, ali nije ona jedina u Sesvetama, pet novih nadstrešnica planira se za tu gradsku četvrt. Pa bi trebale stići i u Ulicu Augusta Šenoe kod broja 18, u Prigorsku kod broja 24 te u Soblinečku kod brojeva 10 i 31. Pet nadstrešnica ide i u Gornju Dubravu; u Slanovec, na Miroševečku u Žiguliće i Cugline, na autobusni terminal Dubrava te kod križanja Grižanske i Međugorske, kod škole. Isti broj novih stajališta radit će se i u Novom Zagrebu – zapad; u Ježdovečkoj kod broja 71, u Ventilatorskoj kod broja 7, na Karlovačkoj kod brojeva 195 b i 12 te na Odranskoj kod broja 101.

Četiri nadstrešnice stižu pak na Peščenicu – Žitnjak; u Ferenščicu u smjeru prema Savišću, u Ivanićgradsku u smjeru prema Savišću, a i prema gradu, te na Slavonsku kod III. Resnika. U Brezovici radit će se nova u Kupinečkom Kraljevcu u Ulici Štrpet, na Črnomercu planirana je ona na okretištu Jelenovac, u Podsljemenu na Gračanskoj kod broja 58, a u Trnju na križanju Slavonske i Radničke. Na Gornjem gradu "frišku" lokaciju za čekanje busa dobit će oni koji ga čekaju na Gupčevoj zvijezdi u smjeru sjevera, a i oni na Horvatovcu kod brojeva 100-102.

Metalne klupe i city light vitrine

Radova će biti i u Novom Zagrebu – istok; na Sajmišnoj u smjeru prema Jakuševcu te na Aveniji Većeslava Holjevca nasuprot autosalona Toyota, a tri nove nadstrešnice postavit će se i u četvrti Podsused – Vrapče; na Samoborskoj cesti ispred zgrade ZET-a, na križanju ulica Borčec i Teškovec te na račvanju ulica Gornje Padine i Perjavica. A sad kad smo to pobrojili, krenimo i na to kako će nova stajališta izgledati. Nema tu ničega spektakularnog, ako ste vidjeli bilo koje novije stajalište, znate o čemu se radi.

Dakle: krov, bočne stijene od kaljenog stakla, metalne klupe bez naslona, pano na kojem će stajati raspored vožnje, u neposrednoj blizini koš za otpatke, znak da je upravo to stajalište autobusa, a napravit će se i taktilne crte kako bi se stanica prilagodila i osobama s invaliditetom.

Uz stajalište ide i tzv. city light vitrina koja se postavlja na stražnju stranu nadstrešnice, a to je ništa drugo nego prostor za reklame, ostakljen i osvijetljen. Neće, međutim, "city light" na baš sve lokacije, objašnjava Grad u dokumentaciji kojom traži tvrtku koja će autobusne stanice rekonstruirati.

– Radovi koje ponuđač treba izvesti obuhvaćaju sve stavke troškovnika; pripremne radove, izvođenje temelja nadstrešnica, postavljanje nadstrešnica, prilagodbu perona, elektroradove na 25 lokacija, uključujući 25 reklamnih osvijetljenih vitrina – kažu u Gradu.

Posljednji put, podsjetimo, više nadstrešnica postavljano je prije dvije godine, tada 53, a cijena im je bila otprilike ista kao i ovima danas, trinaestak tisuća eura ili, ako ćemo se poslužiti starom valutom, budući da mnogi još tako računaju, oko sto tisuća kuna po stajalištu.

>>VIDEO: Paprene cijene na Dolcu: Kila mahuna čak šest eura, mjerica malina i do četiri eura