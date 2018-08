Do 21 sat radit će 13 vrtića, ali to im Grad još nije rekao

Da od jeseni roditelje i mališane očekuje velika promjena u načinu rada vrtića, pompozno se najavljivalo početkom godine kada je donesena odluka da će vrtići diljem Hrvatske moći raditi u dvije smjene, što se već dugo priželjkuje. Sada, kada se taj rok približava, provjerili smo hoće li i koji zagrebački gradski vrtići prigrliti novi način rada, no čini se da je još uvijek “prerano” da bi itko išta znao, iako se za manje od dva tjedna većina mališana vraća u odgojne ustanove.

Mi smo spremni

Projekt dvosmjenskog rada vrtića pokrenuli su u veljači Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Želja im je, objasnili su tada, prilagoditi rad vrtića tržištu rada s obzirom na to da su prošla vremena kada su svi radili “od osam do četiri”.

Također, najavljeno je da će se projektom zaposliti 700 odgojitelja i odgojiteljica, a troškovi od 300 milijuna kuna trebali su se financirati iz Europskog socijalnog fonda. Na vrtićima je bilo da odluče žele li novo radno vrijeme pa ih je većina na proljeće provodila anketu među roditeljima.

– Sukladno rezultatima provedene ankete, u pedagoškoj godini 2018./2019. trinaest dječjih vrtića planira provoditi smjenski rad – objasnio je Ivica Lovrić, pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje, te dodao da je riječ o dječjim vrtićima Bajka, Gajnice, Jabuka, Krijesnice, Potočnica, Sesvete, Sunce, Sunčana, Šegrt Hlapić, Špansko, Vedri dani, Vrbik i Zrno.

Na pitanje kako teku pripreme u njima, iz Gradskog ureda poručuju da se “u Zagrebu smjenski rad provodi od 1983. godine te ne predstavlja novinu u odgojnoobrazovnom procesu”. Pritom misle na Dječji vrtić Bajka na Trešnjevci koji je do sada bio jedini u Zagrebu koji je tako radio.

– Više od 35 godina radimo u dvije smjene i odlično funkcioniramo. Nama se taj ritam prirodno nametnuo jer smo se nalazili u neposrednoj blizini velikih tvrtki, poput Tesle, Končara i ZET-a čiji su zaposlenici radili u dvije smjene – ističe ravnateljica Vesna Hrvoj te objašnjava da dvosmjenska grupa jedan tjedan ide u vrtić u “normalnoj” jutarnjoj smjeni, a drugi tjedan u popodnevnoj od 11 do 21 sat.

Tada djeca imaju malo drukčiji ritam pa nakon okupljanja zajedno ručaju oko 13 sati, zatim slijedi dnevni odmor pa igra i večera u 18 sati. Onda opet slijedi igra do dolaska roditelja. Djeca u vrtiću mogu biti do 21 sat, ali ne mogu u danu tamo provesti više od 10 sati. Grupa, kao i ostale, ima dvije odgojiteljice.

Neće se to realizirati...

– Naša iskustva podijelila sam na sastanku ravnatelja vrtića kada smo razgovarali o smjenskom radu, no nitko me nije tražio dodatne instrukcije tako da ne znam kako idu pripreme u drugim vrtićima – kaže Vesna Hrvoj, no čini se da stanje u drugim vrtićima nije bajno.

Većina ravnatelja, naime, još uvijek je na godišnjem odmoru, a neke je naše pitanje o novom načinu rada itekako iznenadilo – jer nisu ni znali da se nalaze na popisu vrtića koji će raditi u dvije smjene! Stoga smatraju da su male šanse da se s novim radnim vremenom počne od rujna.

– Mi smo na tom popisu, ali mislim da je malo vjerojatno da realiziramo dvosmjenski rad. Neki su roditelji za to glasali, a tek su kasnije shvatili što je to i da im ne treba. Njima bi pasalo da im djeca tek ponekad budu dulje u vrtiću, većina bi ih bila zadovoljna s produljenim radnim vremenom do 19 sati – ističe pak Damir Kučan, ravnatelj dječjeg vrtića Vedri dani na Kvatriću.

