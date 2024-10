Dina Vasić upozorava na promjenu u Zagrebačkom holdingu: 'Gradonačelnik je o tome propustio izvijestiti javnost'

Nezavisna zastupnica u zagrebačkoj Skupštini Dina Vasić održala je konferenciju za novinare na kojoj je glavna tema bila izmjena u Zagrebačkom holdingu. Kako je već poznato, Suzana Brenko je nedavno samostalno napustila čelo Nadzornog odbora komunalne tvrtke, a Vasić pozornost svraća na zagrebačkog pročelnika Andru Pavunu, koji je, tvrdi, postavljen na njeno mjesto.

"Nakon naprasnog odlaska Suzane Brenko sa čela nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga na sam vrh te piramide postavljen psiholog i pročelnik za promet i mjesnu samoupravu Grada Zagreba – Andro Pavuna. Naime, do danas nisu razjašnjene okolnosti pod kojima je Suzana Brenko napustila mjesto predsjednice nadzornog odbora Holdinga", napominje Dina Vasić.

Pavuna je postao predsjednik Nadzora odbora, što je objavio i portal Lider, a ta je informacija objavljena i na stranicama Zagrebačke burze. Pavuna je, spomenimo još, član NO-a još od kraja 2023. godine, zamjenikom predsjednice je postao 26. siječnja 2024., a predsjednikom 23.7. iste godine. Vasić ukazuje, međutim, da ta informacija još nije korigirana na službenim stranicama Zagrebačkog holdinga niti je o toj smjeni obaviještena šira javnost. Na webu Holdinga, naime, još uvijek stoji kako je Pavuna zamjenik predsjednice NO-a Holdinga.

"Nema šta, osim Kristijana Starčevića sve ljudi s fascinantnim rezimeima. Jer Starčević malo odskače. Jedan do drugog s dugogodišnjim managerskim iskustvom. Čak su toliko izvrsni da su Starčeviću koji ima preko 20 godina iskustva u realnom sektoru i to na managerskim pozicijama stavili da mu je nadređen Andro Pavuna bez relevantnog iskustva i s evidentno površnim poznavanjem materije. Ovo je sramotno i opasno za Zagreb. Ipak, to je klasičan modus operandi Možemovaca. Bitno da si njihov, tad si sve. Skrivaju ovu informaciju već 2,5 mjeseca i doslovno se ponašaju poput sekte", tvrdi Vasić.

"Ubola" je pri tom i u njegovu sposobnost za rad u javnom sektoru, a posebice u vodstvu Holdinga. "Što će čovjek koji nikad nije imao ozbiljnije managersko iskustvo točno moći iščitati iz financijskih podataka koje mu uprava Holdinga stavi na stol, ostaje nejasno. Hoće li potpisivati na slijepo sve izvještaje koji dolaze na stol nas skupštinara? A najopasnije je što je u naravi Zagrebački holding d.o.o. i nadzorni odbor može davati direktne naloge upravi. Je li i njemu namijenjena posebna teta u vrtiću koju ćemo kao konzultantsku kuću platiti iz naših džepova čak 4 milijuna EURA? I njega će konzultirati? I tko će zaista vršiti nadzor nad poslovanjem Zagrebačkog holdinga?", pita Vasić.

