Rok za ostanak uz Plinaru je istekao: Tomašević rekao koliko je građana podnijelo zahtjeve

Do prošlog petka bio je krajnji rok za sve one na području Zagreba i okolice da i dalje nastave suradnju s Gradskom plinarom Zagreb – opskrba. Od svibnja, podsjetimo, javni opskrbljivač plinom je čakovečka tvrtka Međimurje-plin, dok se zagrebačka Gradska plinara u tržište uključila kao komercijalni opskrbljivač. Kako bi zadržala što veći broj korisnika, budućim korisnicima zajamčila je za 10 centi niži plin od konkurencije najmanje sljedećih godinu dana. Međimurje-plin na to je odgovorio da će oni ponuditi svoj plin za još 10 centi niže od Plinare. Rok za prijelaz u Plinaru je istekao, a gradonačelnik Tomašević održao je konferenciju za medije u kojoj je iznio novosti oko plinske opskrbe u Zagrebu.

Tomašević je otvorio konferenciju podsjetnikom da svi koji se nisu javili na vrijeme automatski prelaze na Međimurje-plin kao opskrbljivača te da od sutra vrijede nova pravila. Podsjetio je i na cijelu kronologiju natječaja za javnu opskrbu plinom, što GPZO i dalje osporava na Upravnom sudu. – I dalje slijedi sudska bitka da se ospori odluka Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA). Najavili smo i tržišnu borbu, a za početak te borbe čekali smo odluku HERA-e o nabavnoj cijeni plina, o kojoj ovisi ukupna cijena plina. Ta odluka mogla se donijeti još u srpnju, međutim čekalo se s time te je usvojena tek krajem kolovoza – podsjetio je gradonačelnik Zagreba.

Ciljalo se da tržišnom utakmicom zadrže 220 tisuća korisnika u odnosu na dotadašnjih 290.000 kupaca. – To je zato što kod ovih preostalih 70.000 imamo dvije kategorije. Oko 40.000 korisnika čine mikropotrošači, a radi se uglavnom o praznim stanovima. Oko 30.000 su kupci koji nisu uredni platiše, konkretno to su kupci koji imaju dugovanja prema GPZO veća od 500 eura – pojasnio je gradonačelnik.

Mogle su se čuti dezinformacije da je samo 30 posto Zagrepčana ostalo na GPZO-u, da je došlo oko 100.000 zahtjeva te da je samo 50.000 obrađeno, a obje su informacije neistinite te nanose poslovnu štetu javnoj tvrtki, tvrdi gradonačelnik. – Točna brojka je sljedeća: Već sada imamo više od 150.000 građana koji su odlučili ostati kod GPZO-a – rekao je te najavio da će GPZO i nakon isteka roka ostati najveći opskrbljivač plina u Zagrebu te kako očekuje da će se ta brojka povećavati. Zahvalio je i svim radnicima GPZO-a i Zagrebačkog holdinga što su uložili velike napore u obradi više od 150.000 zahtjeva u tako kratkom vremenu.

Spomenuo je i direktora Međimurja plina koji je, tvrdi, imao predodžbu da će dobiti više od polovice korisnika na zagrebačkom distributivnom području. – Nije bio u pravu, ne znam što će učiniti s viškom kupljene količine plina – rekao je.

Nastavno na izjave pojedinih oporbenih zastupnika na temu Holdinga, podsjetio je i da je danas usvojeno šestomjesečno izvješće Holdinga grupe i društva te je naglasio da je EBITDA pozitivna, a spomenuo je i gubitak od 23 milijuna eura od GPZO-a. – Gubitak nema veze s odlukom HERA-e, već s time što je nedorečena Vladina uredba o o pokrivanju razlike cijena pina. Ministarstvo je reklo da će predložiti izmjenu uredbe kako bi se to uskladilo. Da nema toga, GPZO bi bio u plusu i očekujem da će se to riješiti u sljedećih nekoliko tjedana – kazao je Tomašević.

Što se tiče količine kupljenog plina, Tomašević je rekao da su dobro procijenili prilikom procesa kupnje te da će imati dovoljne količine za potrebe svih korisnika. – Čekali smo da cijena plina padne jako nisko i onda kupili potrebne količine. Što će biti dalje, vidjet ćemo. Moguće je da će i još neki broj građana htjeti prijeći u GPZO, ali i na nama je da istražimo tržište da vidimo kako će se dalje kretati cijene plina pa da vidimo kako ćemo u budućnosti moći kupiti plin – rekao je.

Kad završi cijeli proces, Međimurje plin dobit će podatke o svim kupcima koji nisu ostali kod GPZO. – Cilj je bio da i dalje zadržimo većinu tržišta i najkvalitetniji dio tržišta – rekao je. Na pitanje jesu li dužnici mogli prijeći na Plinaru, on je rekao da su teoretski mogli, ali da nisu dobili ponudu GPZO-a. Riječ je otprilike o njih 30.000, a najveći dio je završio kod Međimurje-plina. Razlika u cijeni između dvije tvrtke jest nekoliko eura godišnje, naglasio je još gradonačelnik Zagreba. Oni koji su prešli u Međimurje plin i imaju preplatu u GPZO-u dobit će povrat novca, još je jedan komentar Tomaševića.