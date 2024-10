VIDEO Zašto Maras ne odustaje od povratka u SDP koji ga ne želi: 'Šef zagrebačkog ogranka strahuje za svoju fotelju'

Gordan Maras, bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a, gostovao je u studiju Večernjeg lista, gdje je s novinarkom Petrom Maretić Žonja razgovarao o svojoj situaciji unutar stranke. Maras, koji nije u stranci od 2021., želi se ponovno vratiti u SDP. Odlučio je podnijeti službeni zahtjev za povratak, no do sada njegov pokušaj nije urodio plodom. Na nedavnom glasovanju Mjesnog odbora zagrebačkog SDP-a jedan član bio je za njegov povratak, jedan protiv, dok su četiri člana bila suzdržana.

Maras ima bogatu političku karijeru, bio je saborski zastupnik i ministar poduzetništva i obrta u vladi Zorana Milanovića. U stranci je proveo 24 godine, a od 2017. do ljeta 2021. bio je predsjednik zagrebačkog ogranka. Iako je nakon raspuštanja zagrebačke organizacije izbrisan iz članstva, Maras za Večernji ističe svoju emotivnu povezanost sa SDP-om. "Moja motivacija za povratak nije da dobijem neku fotelju ili funkciju. Ja se jednostavno želim vratiti u SDP jer je to jedan velik dio mog života, dao sam jako puno od sebe i jako sam emotivno vezan za tu stranku. Ne mogu se zamisliti ni u jednom drugom političkom okruženju."

"Ni od koga nisam čuo da nije sklon mom povratku", rekao je Maras, naglašavajući kako je razgovarao s predsjednikom stranke Sinišom Hajdašem Dončićem i vršiteljem dužnosti predsjednika gradske organizacije Brankom Kolarićem. "Da je bilo tko od njih meni rekao da ja nemam tu što raditi, ja ne bih uopće podnosio pristupnicu."

Kada smo ga pitali o mogućim greškama koje su dovele do njegova trenutnog statusa, Maras je istaknuo da je javno izražavao neslaganje s nekim odlukama stranke. Međutim, smatra da nije pravedno da mu se zamjera zbog tih izjava budući da nije bio član stranke tijekom tog vremena. "Nisam unutar stranke, nemam mogućnost komunicirati unutar stranke, i onda da se to nekom zamjeri, to je stvarno bespredmetno", rekao je.

"Ja imam podršku ljudi i takvih nema stotine u SDP-u, to može biti samo korisno stranci. Ja bih volio da mi pričamo ovdje o tome kako sam ja došao pomoći SDP-u da bude bolji. Pa tko bi lud uopće htio o ovome razgovarati. Ja želim raditi u SDP-u, odazvao sam se na poziv više ljudi. Razgovarao sam i s Hajdašem Dončićem. Da sam dobio signal da nemam tu što raditi, ne bih podnosio pristupnicu", iznova je naglasio.

Smatra da ga Kolarić ne želi u stranci jer se "boji za svoju fotelju". "Desecima ljudi je govorio da je spreman, da će sazvati gradski odbor u osmom mjesecu, da me zove u stranku. Zvao me na kavu još prije godinu dana, da se vratim. Što se promijenilo? Jedino moja izjava da sam se spreman kandidirati za predsjednika stranke zagrebačke organizacije", smatra Maras. "Kolarić je, nažalost, zaslijepljen svojim osobnim interesima i želi eliminirati nekoga tko mu može biti protukandidat. On tu racionalno ne razmišlja."

