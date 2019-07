Crossover Festival u Zagreb dovodi sjajne glazbenike iz šest zemalja!

U četvrtak. 4. srpnja u Zagrebu počinje treće izdanje Crossover Festivala, koji u Zagreb ponovno dovodi sjajne glazbenike, ovoga puta s tri kontinenta. Zagrebački park Ribnjak tako će postati opuštenom festivalskom oazom u kojoj će svi posjetitelji moći uživati u glazbi i ljetnim osvježenjima!

Jedna od važnih misija festivala je predstavljanje i promoviranje glazbenika koji izvođenjem i miješanjem različitih glazbenih stilova stvaraju potpuno nove glazbene forme. U četvrtak od 20 sati nastupa DD Electric Trio, hrvatski virtuozni bend koji će festival otvoriti brzim jazz izvedbama, a potom od 22 sata Techno Vikings, otkačeni kvartet saksofona u pratnji nepogrešivog jazz bubnjara koji ‘skida’ najveće house hitove na krajnje nepredvidljiv način.

U petak od 20 sati na pozornici je Sfumato, perspektivni zagrebački bend koji izvodi instrumentalni jazz fusion, a potom od 22 sata Dementronomes, osmeročlana glazbena ekipa koji svakim svojim nastupom osvaja sve više glazbenih fanova! Subotnju večer na Crossoveru otvara Helado Infinito, čileansko-argentinski duo kojeg su u ožujku 2016. godine osnovali Loreta Neira (Čile) i Victor Borgert (Argentina), potom od 20 sati nastupa Fish in Oil, beogradski sastav koji je svoju karijeru započeo pred više od 25 godina, a subotnju večer će zaključiti Brass to house, čija je glazbena inspiracija fusion i underground glazba New Yorka devedesetih godina.

Posljednjeg dana festivala, u nedjelju, 7. srpnja, u 20 sati nastupa Porto Morto, domaći bend koji spaja najrazičitije glazbene žandrove i na Crossoveru predstavlja svoj drugi album. Velikim koncertom, treće izdanje Crossovera zatvara Adam Ben Ezra, nevjerojatni izraelski multiinstrumentalist čiji YouTube kanal broji milijune pregleda, te slovi za jednoj od najzanimljivijih mladih glazbenika multiinstrumentalista današnjice.

Usto, svakoga festivalskog dana glazbeni program počinje već u 17 sati, glazbenom selekcijom koju u četvrtak bira DJ Robert Mareković, u petak i subotu DJ Werft, a u nedjelju DJ Pill Jackson. Uz vrhunski glazbeni program, Crossover na gastro-kućicama nudi i osvježavajuću festivalsku ponudu hrane i pića – od popularnih koktela, do ljetnih zalogaja!