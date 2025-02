Chef koji je u metropolu donio prvu Michelinovu zvjezdicu opet kuha u Zagrebu: Sada se krije u bistrou Nico's

Goran Kočiš jedna je od najsjajnijih zvijezda hrvatske gastroscene. Čovjek je to koji je zagrebačkom Noelu donio Michelinovu zvjezdicu, ujedno i prvu koja je stigla u metropolu, a širokim masama poznat je postao kao jedan od članova žirija u Masterchefu. No, ono što beskrajno veseli jest da ponovno kuha u Zagrebu, u Nico's bistrou na Europskom trgu.

– Suradnju smo dogovorili prije Nove godine i Goran će ovdje raditi kao chef patron, dakle uvijek će biti prisutan kad je u pitanju hrana, od kreiranje novih jela i menija do nabave, kontrole i svega što uz to ide. Paralelno će raditi i na svojim drugim projektima i obavezama, no dogovor nam je apsolutno partnerski te će on u Nico'su provoditi barem pola tjedna i sve što smo naumili. Mislim da smo se našli na istoj valnoj duljini i da u Zagrebu nedostaje jednostavnijih bistroa gdje nema puno storytellinga, već se sve priča na tanjuru okusima, da smo kreativni i vezani na sezonu, da je to mjesto finog druženja gdje ćemo se igrati vinima i hranom – rekao je ugledni sommelier Marko Rundek na predstavljanju novog jelovnika.

"Caka" s bistro kuhinjom jest to da bi naoko trebala biti jednostavna, ali iza nje se krije ozbiljno znanje i baratanje tehnikama. I zapravo je jedna od najzahtjevnijih, što je potvrdio i Kočiš.

– Najjednostavnije stvari nekad su najkompliciranije, a upravo toga ćemo se i držati. Jedan dobar, iskren bistro, s dobrom namirnicom i internacionalnom tehnikom, to je nekako moja vizija. A jelovnik koji je krenuo prošle subote je jako lijepo osvježenje postojećeg menija u Nico'su i zaista lijepa promjena – objasnio je.

Projekt je prihvatio, dodao je, jer osjeća dobru energiju u timu te ima maksimalno povjerenje u kuhinju koju predvodi Nikola Butko i koja filigranski precizno reinterpretira njegova jela. – Kuhinja je dobro složena, dečki i cure su vrijedni, dobro funkcioniraju i dobro razmišljaju te su jedni od rijetkih u Hrvatskoj koji imaju "mindset" o dobroj gastronomiji – istaknuo je Kočiš.

Također je s Rundekom otkrio vijesti o proširenju Nico'sa. – Kako smo svi zaista kliknuli na prvu i jedni druge jako dobro nadopunjavamo, dogovorili smo fantastičnu suradnju koja je bila i moja velika želja, a to je da bismo trebali, ako ne krajem godine, onda u prvom kvartalu sljedeće, otvoriti filijalu u Osijeku, koja će biti moja bebica. Naravno, ja ću i tada puno pažnje posvetiti i Nico'su u Zagrebu – rekao je chef.

Što se pak tiče menija koji potpisuje Kočiš, imali smo prilike probati pet jela koja su oduševila okusom i kombinacijom sastojaka, ali i prezentacijom. Na njemu se nalaze jela od mesa, ribe i povrća, a povezuje ih vrhunska kvaliteta domaćih namirnica. – Hrvatska ima sjajne sastojke, a ja ih želim predstaviti kroz francuske, talijanske i japanske tehnike – objasnio je.

Naš je favorit svakako sporo kuhana sipa u kremi od cvjetače, jelo koje pršti okusima i odlično se sljubljuje s pažljivo odabranim vinima. Slijedila je grdobina s njokima kojoj je potrebnu oštrinu dao wasabi, a jelo kojemu predviđamo da će biti hit su obrazi crne svinje koji se nakon 12 sati kuhanja doslovno raspadaju pod vilicom. Za desert smo se zasladili pomalo neobičnom kombinacijom čokolade, cvijeta soli i maline.

A koji je recept za grdobiniu s wasabijem? Ribu očistiti i narezati na kockice 1x1 centimetar. Velouté od celera: 2 luka, 1 veći korijen celera, 500 ml mlijeka, 500 ml vode, 2 veća krumpira, 500 g maslaca, 20 g wasabi paste, sol, papar. Popržiti luk, dodati krumpir i celer te podliti mlijekom i vodom, začiniti i kuhati dok se tekućina ne reducira za trećinu. Miksati u blenderu uz dodavanje hladnog maslaca, procijediti. Mini njoki: 500 g kuhanog krumpira, glatko brašno po potrebi, sol, 1 jaje. Kuhani krumpir protisnuti kroz cjedilo i ohladiti. Dodati sol, jaje i brašno po potrebi kako biste zamijesili kompaktnu masu. Rolati u male valjuške i formirati njoke. Zatim ih skuhati u slanoj vodi. Zagrijati velouté​ i skuhati kockice grdobine u njemu te na kraju ubaciti njoke. Začiniti po želji.

Naravno, na meniju ima još jela, a zajedničko im je i to da je riječ o kombinacijama koje spajaju tradiciju i modernu tehniku, sočne komade mesa s reduciranim umacima, nježne ribe s citrusnim notama, a u ponudi su i razigrane vegetarijanske kreacije.