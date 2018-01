Grad ispunjava sve svoje obveze

S obzirom na niz neistinitih, nejasnih i konfuznih medijskih objava plasiranih od strane Ingre d.o.o, koji su na neki način u javnosti zasjenili pozitivno uzbuđenje oko Europskog rukometnog prvenstva, a vezani su uz navodno nepodmirene obveze Grada Zagreba po ugovoru o zakupu dvorane Arena, želimo pojasniti javnosti ugovorne odnose i obveze sudionika iz tog odnosa, priopćili su iz Ureda gradonačelnika Milana Bandića.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Ugovor o zakupu multifunkcionalne dvorane Arena između Laništa d.o.o. (tvrtka kćer od Ingre) i Zagrebačkog holdinga d.o.o. potpisan je 14. lipnja 2007. godine, na rok od 28 godina. Godišnja zakupnina ugovorena je u startu na iznos od 7.200.000 Eura + PDV (plativo u 4 kvartalne rate, odnosno po 1.800.000 Eur + PDV). Ugovor je potpisan na 28 godina, nakon čega objekt Arene prelazi u vlasništvo Grada Zagreba i Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske i Grad Zagreb potpisali su 13. lipnja 2007. godine Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu, temeljem kojeg su preuzeli obvezu podmirenja zakupnine i operativnih troškova, svaki u polovici ukupnog iznosa zakupnine i operativnih troškova. Operativni troškovi startno su utvrđeni na 300.000 EUR-a godišnje.

Zakupnina se obračunava i naplaćuje od 2009. godine. Grad Zagreb i Republika Hrvatska, obveze za zakupninu plaćaju Zagrebačkom Holdingu, a Zagrebački Holding ta sredstva prosljeđuje Laništu.

Ugovorom je određeno da se nakon 7 godina zakupa (dakle kraj 2015. godine) najamnina uvećava na godišnjoj osnovi sa CPI indexom (index maloprodajnih cijena Europske monetarne unije koji objavljuje EUROSTAT). Također je predviđena korekcija zakupnine indeksacijom i za prvih 7 godina, od 2009-2015 koja se plaća u 8. godini zakupa te je Zagrebački holding sa Laništem d.o.o., na temelju nalaza financijskog vještačenja, Protokolom utvrdio plaćanje navedene indeksacije za prvih 7 godina u vrijednosti 2.952.327 EUR-a + PDV. Zagrebački holding uplatio je Laništu d.o.o. cjelokupan obračunati iznos.

U Protokolu je potvrđeno da navedeni iznos indeksacije nije konačni iznos te da će se po konačnom izračunu indeksacije, koji trebaju suglasno utvrditi

Protokolu je potvrđeno da navedeni iznos indeksacije nije konačni iznos te da će se po konačnom izračunu indeksacije, koji trebaju suglasno utvrditi Republika Hrvatska, Grad Zagreb, Zagrebački holding i Lanište d.o.o. izvršiti obračun do tada uplaćenog iznosa te će se preostali iznos indeksacije ravnomjerno uvećati ili umanjiti, ovisno o izračunu i usuglašavanju.

Navedenim Protokolom potvrđeno je da će osnovna godišnja zakupnina biti uvećana za godišnji iznos indeksacije od 655.333,08 EUR-a, tako da trenutna zakupnina iznosi 7.855.333,08 EUR-a i kao takva se plaća dok se utvrdi konačni iznos način obračuna indeksacije.

Na današnji dan Zagrebački holding nema nepodmirenih obveza po osnovi zakupa i indeksacije.

U tijeku je analiza dodatnih financijskih vještačenja oko obračuna i visine indeksacije kako bi se utvrdio konačan iznos i kao takav potvrdio od svih sudionika.

Kao instrument osiguranja plaćanja zakupnine Zagrebački holding je sukladno Ugovoru o zakupu uplatio 2009. godine depozit u visini od 65 milijuna kuna što je odgovaralo godišnjoj zakupnini uvećanoj za pripadajući PDV. Od tog iznosa Lanište je iskoristilo 17 milijuna kuna radi namirenja svojih tražbina u 2009. godini. Preostali iznos od 48 milijuna kuna služi i dalje kao instrument osiguranja plaćanja zakupnine, odnosno u slučaju da Lanište ima bilo kakva dokaziva neplaćena potraživanja po ugovoru o zakupu, može se odmah naplatiti iz tog depozita. Pored toga u svibnju 2009. godine Zagrebački holding, dao je suglasnost Laništu da depozit može koristiti kao instrument osiguranja za odobrene kredite/garanciju Laništu pri BKS banci. Grad Zagreb i Republika Hrvatska svojim Sporazumom o zajedničkom financiranju zakupnine nisu preuzeli obvezu uplate

depozita kao instrumenta osiguranja plaćanja, nego je to ugovorna obveza Zagrebačkog holdinga.

Lanište može pozvati Zagrebački holding da u roku od 8 dana nadoplati depozit na njegov puni iznos te ako to Zagrebački holding ne učini, Lanište može, ako želi najaviti raskid ugovora u roku od 30 dana.

Zašto to Lanište do sada nije učinilo, nego javno proziva Grad Zagreb koji nema tu obvezu, ne možemo sa sigurnošću odgovoriti. Možda to ima veze sa suglasnošću Zagrebačkog holdinga koju su 2009. dali Laništu da depozit mogu koristiti i kao instrument osiguranja svojih kredita kod BKS banke, a što bi im Zagrebački holding eventualno mogao uskratiti.

Činjenica je da je prije nekoliko dana od strane Ingre traženo da se prihvati konačan obračun indeksacije i od strane Grada Zagreba i Vlade RH, i tek kada je rečeno da se traže dodatna mišljenja i financijska vještačenja prije davanja suglasnosti, a posebno imajući u vidu da se radi o javnom novcu, pokrenute su priče o navodnim dugovima Grada iz 2009. godine. U svakom slučaju, skoro održavanje događanja kao što je Europsko prvenstvo u rukometu ne može i ne smije biti razlog da se vrši pritisak na partnere da prihvate na silu bilo kakav iznos i bilo kakav obračun, a posebno imajući u vidu da u datom trenutku nema nenaplaćenih financijskih potraživanja.