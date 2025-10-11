Naši Portali
DRAGULJ PRIGORJA

130 godina folkora u Šestinama: Šime Strikoman veliku obljetnicu ovjekovječio je milenijskom fotografijom

Foto: Šime Strikoman
1/6
Autor
Hana Ivković Šimičić
11.10.2025.
u 12:27

U 130 godina postojanja HSPD Sljeme razvilo se u jedno od najpoznatijih i najutjecajnijih kulturno-umjetničkih društava na području Prigorja, nekoliko su puta dosad obišli Europu i svijet, nazočili svim najvažnijim gradskim zbivanjima, a u njihovom članstvu nalaze se svi uzrasti, od vrtićanaca do umirovljenika.

Stoljeće i tri desetljeća postojanja slavi HSPD Sljeme - Šestine, jedno od najstarijih kulturno-umjetničkih društava na području grada Zagreba i Republike Hrvatske. Kako bi se svečano obilježila proslava 130. rođendana, čuveni fotograf Šime Strikoman danas je snimio milenijsku fotografiju članova društva. 

Kako se navodi u njihovoj online biografiji, U proljeće 1895. godine rođena je ideja o osnivanju društva. Iste godine 10. kolovoza održana je osnivačka skupština u selu Lukšići. Te godine zagrebački su studenti spalili mađarsku trobojnicu kao simbol mađarizacije.Prvi javni nastup Sljemenaša bio je na pogrebu oca domovine dr. Ante Starčevića, koji je umro 28. veljače 1896. Starčević je prema osobnoj želji pokopan na šestinskom gorblju u šestinskim opancima.

U 130 godina postojanja HSPD Sljeme razvilo se u jedno od najpoznatijih i najutjecajnijih kulturno-umjetničkih društava na području Prigorja, te su sudjelovali na niz različitih događaja. Nekoliko su puta dosad obišli Europu i svijet, nazočili svim najvažnijim gradskim zbivanjima, a u njihovom članstvu nalaze se svi uzrasti, od vrtićanaca do umirovljenika. 

