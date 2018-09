'Cijela priča oko otkaza ima za cilj poniziti me, to što mi se dogodilo je zastrašivanje'

U siječnju 1998. Hrvoje Zovko počeo je raditi na HRT-u, a onda mu je vrh kuće u utorak odlučio dati izvanredni otkaz zbog svađe s rukovoditeljicom HTV-ova Informativno-medijskog servisa Katarinom Perišom Čakarun. A Zovko je i predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.

Na dan kada ste dobili otkaz, za što ste doznali tijekom konferencije za medije o vašem slučaju, rekli ste da ćete te noći mirno spavati, ali neki drugi neće. No, može li čovjek mirno spavati kada nakon 21 godine rada završi na cesti?

Cijeli sam taj dan proveo s prijateljima i kolegama koji su me zvali. I onda sam, došavši doma malo iza ponoći, prije sna poslušao Rolling Stonese da mi smire dušu i mogu reći da sam mirno zaspao. A mirno sam zaspao zato što znam istinu o cijelom tom slučaju. No, za otkaz sam saznao iz medija, što smatram krajnje nekorektnim i nečovječnim. Na sudu ću dokazati da je ta priča nezakonita i da su svi ti navodi vezani uz mene toliko sramotni i bijedni. Cijela ta priča ide na moje poniženje i sramoćenje. Od mene koji u 21 godinu rada nikada nisam imao nijednu opomenu, ništa, sad se napravio slučaj samo da bi se skrenula pozornost s razloga zbog kojih sam podnio ostavku na mjesto izvršnog urednika HTV4, što sam bio šest mjeseci. A ostavku nisam podnio naprečac, puno je toga njoj prethodilo i ona je samo bila kulminacija. Što se tiče egzistencije, dali su mi izvanredni otkaz tako da nemam pravo ni na burzu. Spasit ću državni proračun za tu naknadu, eto tako. No, snaći ću se, preživjet ću.

U priopćenju o otkazu navodi se i Istanbulska konvencija?

To također govori o rangu onih od kojih odluka o otkazu dolazi. Svi ti navodi o meni, uključujući i Istanbulsku konvenciju, su izvan pameti. Cijela ova priča ima zajednički nazivnik – nezakonito.

Zašto ste podnijeli ostavku?

Nekoliko dana prije već sam i usmeno najavljivao ostavku pa sam 13. rujna urednici IMS-a poslao pristojan mail u kojem sam od nje zatražio razrješenje s mjesta izvršnog urednika HTV4, obrazloživši da nemam utjecaj na izbor suradnika. Gledajte, kada shema kreće 10. rujna, a vi još 7. rujna ne znate s kim ćete raditi, to je problem. U ozbiljnom news-programu takve se stvari ne mogu događati. Znači, nisam imao utjecaj na izbor svojih suradnika, a trebao bih odgovarati za te ljude. Tko može pristati na to? A ne imati kao urednik mogućnost birati teme koje ću raditi, što je to nego cenzura.

Recimo, 10. rujna na razgovoru s urednicom rekao sam da bih radio emisiju o kontekstu cijele priče o slučaju Darka Milinovića i slučaju prosvjeda u Vukovaru. No, no taj smo se cijeli dan bavili SDP-om jer je urednica kazala da se toga dana od stranaka trebamo baviti samo SDP-om jer da je priča o HDZ-u prenapuhana i netočna. Onda sam 11. rujna optužen da sam neradnik, a imao sam više od 200 sati rada na mjesec. Taj ponedjeljak i utorak odradio sam 15 sati živog programa u režiji bez tona i bez tehničkog urednika. Upozorio sam vodstvo kuće, kao i svoju urednicu, na tehnički kolaps koji smo doživjeli, da bih sutradan bio pozvan na razgovor na kojem mi je urednica rekla da ja nemam što drugima slati takve opaske, već samo njoj, te da ja iskačem iz kolosijeka. Onda sam napisao taj pristojan mail koji sam završio rečenicom da se iskreno zahvaljujem na ukazanom povjerenju.

U 13 sati pozvan sam na razgovor koji je protekao mirno i dostojanstveno, uz dogovor o daljnjoj suradnji, da bih u 15 sati opet bio pozvan na razgovor gdje je urednica krenula s napadima i optužbama da sam sve to u mailu o ostavci iskonstruirao i lažirao. Nastavilo se omalovažavanjem mene u profesionalnom i ljudskom smislu. I onda je izbila svađa. Uslijedio je dokument u kojem je stajalo da me urednica prijavila za uvrede, prijetnje i fizički nasrtaj na nju, na što sam se očitovao. Ja znam što je istina i znam da nisam zaslužio ovakav otkaz. Ovo je prema meni bila sramotna brzopotezna akcija. Urednici mogu pogledati je u oči i reći joj što je istina. A mogu li neki drugi to učiniti, ne znam.

U medijima se navodilo da je tijekom te svađe bilo povišenih tonova, psovki, udaranja rukom po stolu, fizičkog nasrtaja.

Ne znam po kojem to zakonu fizike mogu udariti po stolu ako sam stajao uz vrata ureda urednice IMS-a. Najprije sam sjedio na fotelji, a onda sam ustao i stao do vrata. Bio sam od urednice udaljen nekoliko metara i po kojem sam to onda zakonu fizike mogao na nju nasrnuti?! Nisam udarao po stolu i nisam na nju nasrnuo. Bila je svađa, bilo je povišenih tonova i psovki. To se dogodilo, i to uopće nije sporno. Meni je osobno žao zbog te svađe, i to sam rekao odmah taj dan. No nemam se zašto javno ispričavati za internu svađu. K tome, ostajem kod one argumentacije koju sam napisao u svojoj ostavci. Ponavljam, nisam ni na koga nasrnuo niti sam bilo kome prijetio. Na HRT-u je bilo puno gorih svađa, ali se ništa nije dogodilo. Uzmu li se takve svađe kao kriterij za otkaz, onda ne znam bi li danas itko više i radio na HRT-u.

Navodno vam je urednica predbacila i to da se više bavite HND-om nego HRT-om.

Super! Neka onda pokažu evidenciju mog rada posljednjih šest mjeseci. Toliki sam neradnik da sam uza sve svoje poslove stigao napraviti i dokumentarac o pokojnom generalu Stipetiću koji je emitiran za obljetnicu Oluje. Evo, samo ću to reći – neka se pokažu moje evidencije pa da vidimo kada tko dolazi na posao. Nema nikakvog problema. Ovo što se meni dogodilo to je pokušaj zastrašivanja. Zastrašivanja svih onih koji misle profesionalno raditi, i to u korist javnosti. Ovo je i napad na HND.

Zbog vaših tvrdnji o cenzuri nije pokrenuta nikakva istraga?

Da, koliko znam, HRT se nije bavio ispitivanjem merituma priče – zašto je došlo do ostavke, u ovom slučaju moje, već je cijela ova priča građena na lažnim konstrukcijama da sam ja odjednom problematičan tip i da se javnost treba baviti time, a ne kućom koju svi plaćamo javnim novcem. Nemam riječi za tu vrstu ponašanja.

Govori se da se vodstvo kuće vas već neko vrijeme htjelo riješiti.

I meni mnogi sad govore da sam već dugo bio meta. Kada sam 2016. smijenjen s mjesta urednika unutarnjopolitičke redakcije, onda se u godinu dana nakon toga na istom mjesto promijenilo šest urednika. A jedan tadašnji urednik rekao mi je da ima važan novinarski zadatak za mene – proljetne alergije. To je važna tema, no to je bio pokušaj da me se profesionalni ponizi. To više što je kolegica koja to i inače prati predložila proljetne alergije kao temu, no onda joj je rečeno – nećeš to raditi ti, već Zovko.

