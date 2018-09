Nastavak rata Šprajc i Sever na društvenim mrežama

Preokret u slučaju navodno nestale petogodišnje kćeri Sirijca Wady Ghazija doveo je i do nastavka prepirke “Šprajc-Sever” na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Sirijac Wady Ghazi dignuo je javnost na noge tvrdeći kako ga je na području sela Smoljanac policija uhitila i razdvojilaod kćeri s kojom je ilegalno prešao granicu u blizini Bihaća. Policija je slučaj shvatila ozbiljno kao i novinarka HTV-a Maja Sever koja je na Twitteru objavila kako će Ghazi razgovarati s predstavnicima hrvatske policije u Velikoj Kladuši, a da će MUP USK-a obavijestiti Interpol o nestanku djeteta.

Uskoro je reagirao i urednik i voditelj “RTL Direkta” Zoran Šprajc, koji je komentirao “kako je fantastično što netko iz kućnog naslonjača zaključi da policija uvijek mulja, tuče i krade, a dobre izbjeglice su uvijek i samo dobre izbjeglice i ne bi riječ slagale da se izvuku iz nevolje”. Sever je prokomentirala: -Kaže Šprajc direktno s terena, aludirajući time na njegov posao koji se odvija isključivo u studiju. Šprajcov odgovor nije trebalo dugo čekati.

Rtl-ov magazin Potraga otkriva da je navodni otac navodno nestale sirijske djevojčice od koje su ga 13.rujna navodno razdvojili zločesti hrvatski policajci, još 30.08 registriran u Sarajevu gdje je zatražio azil. Nikakve djevojčice s njim ni tada nije bilo. #RTL #Potraga — Zoran Šprajc (@zsprajc) September 26, 2018

- Što, sad nakon Twittera moram i ovdje objašnjavati kontekst te reakcije , o tome kako po zdravu pamet i oprez u tumačenju (oskudnih) činjenica ne moraš ići na teren ali da je dobro ako je nađeš i na terenu, o tome da istraga (zasad) nije potvrdila ni jedan navod iz te priče (što isto tako ne znači da neće) ili da čekam da ovaj izdvojeni screenshot iz neke rasprave raširiš još na Instagramu, Snapchatu ili gdje već imaš otvoren profil il da te samo blokiram i ne zamaram se ostrašćenim fejsbučarenjem? Hmda, ovo zadnje mi se dugoročno ipak čini najzdravijim. Pusa.

No, sinoć je RTL-ov istraživački magazin “Potraga” otkrio kako je Wady Ghazy još prije mjesec dana registriran u Bosni i Hercegovini te ni tad nikakva djevojčica nije bila s njim. Šprajc je prenio tu vijest u “RTL Direktu” a na Facebooku je objavio:

“RTL-ov magazin Potraga otkriva da je navodni otac navodno nestale sirijske djevojčice od koje su ga 13.rujna navodno razdvojili zločesti hrvatski policajci, još 30.08 registriran u Sarajevu gdje je zatražio azil. Nikakve djevojčice ni tad nije bilo. Screenshot ovog statusa možete slobodno dijeliti po svim društvenim mrežama #samokažem

Draga @SeverMaja po malo zdravog razuma i opreza u tumačenju (oskudnih) činjenica ne moraš ići na teren. To ili imaš ili nemaš. Ali nije bed i ako nemaš pa nađeš na terenu. https://t.co/pvlZE2bK52 — Zoran Šprajc (@zsprajc) September 25, 2018

Njegov post je odmah prenio i urednik i voditelj N1 televizije Ilija Jandrić, a reagirala je i poznata novinarka i redateljica Silvana Menđušić napisavši: “Pokušavamo složiti fakte u priči jako nesretnih ljudi. Njihove sudbine su malo važnije od FB/Twitter statusa.

Šprajc je objasnio:

- Ne znam zašto to meni pričaš, ja sam jučer u jednoj benignoj raspravi također pokušavao skrenut pozornost na fakte i upozoriti da ovu (kao i svaku takvu priču, punu rupa i neprovjerenih informacija) treba gledati hladne glave ali je ispalo da je skupljanje lajkova, budalešanje i sprdanje s mojim komentarom sherajući ga od nemila do nedraga važnije od svega. Jer ako senzibiliziraš javnost na jednom slučaju a slučaj se pokaže kao fejk , javnost će taj fejk proširiti na sve te nesretnike. To je ono što je najgore u toj površnosti, banalnosti i ostrašćenosti socijalnim aktivizmom a što aktivisti ne kuže. Da se konačni efekt tog aktivizma obije o glavu onima kojima je trebao pomoći. Sad se eto nalazimo u glupoj situaciji da bismo najradije htjeli da taj slučaj nismo nikad ni otvorili, pa me sad svi brižno upozoravate da nije bitan taj slučaj nego sudbine svih tih ljudi. Naravno da jesu, ali nemremo sad nakon svega popravljati stvari tako da zanemarujemo fakte. Ali bez brige i ti i Danka i ostali, objavit ću to s manje strasti nego što su neki drugi objavljivali polufakte, zaključio je Šprajc.

Maja Sever je o novim momentima za Večernji izjavila:

Službeno - ne vidim priču i ne bih komentirala. Hrvatski MUP objavio je službenu potragu za djevojčicom uz službeni podatak da je izgubljena na karlovačkom području. Oni mu očito vjeruju. Ja sam novinarski izvijestila o njegovim tvrdnjama, policijskim i policije USK-a. Sa Šprajcom sam se konfrontirala zbog ironičnog komentara o foteljašima jer smatram da to zaista nisam. Trenutno sam na bolovanju, te novinarski nisam u poziciji dalje pratiti slučaj. Nemam problem s objavljivanjem svih relevantnih informacija, kaže Sever.