Zoka je otišao u Škabrnju, ali tamo nije gotovo ni beknuo, a ono što je prozborio bilo je začuđujuće normalno

Subota

12. 11. 2022.



Alijin mali Bakir jučer je uhićen kada je prerušen u majku Srebrenice pokušao prijeći ogradu predsjedničkih dvora i možda nauditi znatno pripremljenijem štemeru Zoki. Zapravo su Bakira policajci spasili od batina. Isporučen je u BiH, Zoka ga nije htio ni tužiti. I umjesto da mu kaže hvala, čim se dokopao Sarajeva, poslao je priopćenje u kojem tvrdi da ne stoji iza napada Majki Srebrenice na Zoku samo zato što Zoka nije ljubitelj korištenja riječi genocid kada opisuje ljeto ‘95. u tom gradu. Bakir kaže da su Majke Srebrenice o svom trošku Zoku nazvale fašistom koji glumi demokrata i da on to nije pisao, iako se s njima slaže do u zadnje slovo. Zoka je ovaj put pretjerao. Majke Srebrenice nemaju nikakve veze sa SDA. Pa to svi znaju. Baš su totalno neovisne.