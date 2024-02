Znate li koliki povrat poreza možete očekivati? Postoji kalkulator, evo što je sve potrebno

Isplata povrata poreza kojeg i ove godine iščekuje tisuće mladih, koji će najveći povrat i dobiti, očekuje se za većinu do kraja svibnja, najavila je ranije Porezna uprava. Tijekom lipnja pak će krenuti isplata povrata poreza i za sve koji su platili više poreza i prireza.

A koliki povrat porezni obveznici mogu očekivati? Naime, isplata ovisi o bruto plaćama svih obveznika, ali i koliko godina oni imaju. Obveznici do 25 godina dobit će tako stopostotni povrat, dok će oni do 30 godina dobiti 50-postotni. Porezna uprava objavila je tako i informativni kalkulator prema kojem svatko može izračunati okvirnu cifru koju mogu očekivati, a on se nalazi OVDJE.

Važno je odabrati godinu, odnosno porezno razdoblje prema kojem se povrat izračunava. U ovom slučaju je to 2023., odnosno prošla godina. U kalkulator treba navesti i radi li se o izračunu za mlade, kao i koliko iznose isplaćeni bruto primici, uplaćeni doprinosi, godišnji osobni odbitak, uplaćeni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak te godišnja stopa prireza.

''Uz simulirane podatke, stvarni podaci o ukupnim primicima, obračunatim doprinosima, osobnom odbitku te obračunatom porezu i prirezu mogu se dohvatiti putem usluga sustava ePorezna "Uvid u Moj JOPPD" ili "Uvid u IP1/IP2"'', objavili su.

Naime, zaključno s krajem 2023. godine u Hrvatskoj je za ukupno 787.469 poreznih obveznika proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2022. godinu, navodi Porezna. Kod ukupno 704.992 poreznih obveznika utvrđena je razlika više uplaćenog poreza i prireza na dohodak za povrat u iznosu od 259.537.184,97 eura, dok je kod 70.315 poreznih obveznika utvrđena obveza za uplatu poreza na dohodak i prireza na dohodak u iznosu 16.772.301,36 eura. Kod preostalih 12.162 obveznika nije bilo razlike za povrat ili uplatu poreza i prireza na dohodak.

