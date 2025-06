Pesimistične prognoze znanstvenika za Jadran: Do 2050. raste 30 cm, poplave 30 puta češće

Zbog klimatskih promjena porast temperatura postao je nova konstanta. Znanstvenici s Kemijskog instituta u Ljubljani, koji se bave razotkrivanjem mitova o klimatskim promjenama, donose istodobno optimistične i zabrinjavajuće vijesti. Pozitivno je što sve manje ljudi negira stvarnost klimatskih promjena, no negativno je to što je pronalazak učinkovitih rješenja sve izazovniji, piše 24ur. Učestali ekstremni vremenski uvjeti koji pogađaju našu regiju potvrđuju predviđanja znanstvenika koja su se godinama činila kao upozorenja na koja se nije dovoljno reagiralo. Već desetljećima stručnjaci upozoravaju na nužnost sprječavanja posljedica globalnih klimatskih promjena. Danas je jasno da je "prvi vlak već otišao", a posljedice su, kako ističu, već prisutne i neminovne. "Do sredine stoljeća razina Jadranskog mora porast će za 20-30 centimetara. Bit će 30 puta više poplava obale", navodi dr. Matjaž Ličen iz Agencije Republike Slovenije za okoliš (Arso).

Kad bi se problem odnosio isključivo na porast razine mora, mogla bi se osmisliti konkretna infrastruktura – primjerice, gradnja nasipa. Međutim, klimatske promjene donose čitav niz dodatnih posljedica. Znanstvenici iz Arsa upozoravaju na porast temperatura, jače i češće oluje, suše te klimatske migracije. Iako se mnogi uzdaju u tehnološki napredak i inovacije koje bi omogućile nastavak sadašnjeg načina života, samo s novim izvorima energije, stručnjaci upozoravaju da se tehnologije ne mogu razviti preko noći, a pritom si ih cijeli svijet ne može financijski priuštiti.

Problem, naglašava dr. Lučka Kajfež Bogataj, leži i u ekonomskom modelu koji potiče neprekidan rast. "Sve dok je pad BDP-a za pola posto razlog za paniku, zaboravimo da će zemlje zapravo išta poduzeti". Za budućnost, poručuju, bit će ključno promijeniti način razmišljanja i redefinirati što znači kvalitetan život. Kako ističe Andrej Lukič s Fakulteta društvenih znanosti u Ljubljani: "Predodžbe ljudi o tome što je kvaliteta života morat će se promijeniti. Nije potrebno imati više, nego živjeti u dobrom okruženju".