Njemačkoj prijeti vremenski armagedon: Stižu munje, tuča i tornado opasni po život, izdan crveni alarm

Njemačka meteorološka služba (DWD) izdala je u subotu poslijepodne upozorenje na snažno grmljavinsko nevrijeme koje bi moglo zahvatiti pojedine dijelove zemlje, uključujući jake pljuskove i tuču. Prvi su pogođeni dijelovi saveznih pokrajina Porajnje-Falačka i Sjeverna Rajna-Vestfalija. Ugrožena su područja oko okruga Bitburg-Prüm, Vulkaneifel, Ahrweiler i Neuwied u Porajnju-Falačkoj te okruzi Euskirchen i Rhein-Sieg-Kreis u NRW-u. Tamo se očekuju obilne oborine do 40 litara po četvornom metru, snažni udari vjetra brzine do 75 km/h i tuča promjera do tri centimetra. DWD upozorava da postoji ozbiljna opasnost za život i imovinu zbog mogućih udara munja, padanja grana, poplava i pojave akvaplaninga, piše Fenix.

Nestabilno vrijeme očekuje se i u drugim regijama poput Baden-Württemberga i Hessena, gdje je izdano takozvano preliminarno upozorenje, znači da postoji potencijal za nevrijeme, ali još nije potvrđena neposredna prijetnja. Uzrok nestabilnog vremena je topla zračna masa iz jugozapadne Europe, koja donosi visoke temperature – u Baden-Württembergu do 31°C, a u Porajnju-Falačkoj do 30°C. Prema portalu wetter.com, u nekim lokalnim područjima postoji i mogućnost pojave tornada.

Podsjetimo, još u srijedu Njemačku je već zahvatilo snažno nevrijeme. U okrugu Main-Kinzig u Hessenu potvrđen je tornado koji je zahvatio mjesto Biebergemünd i prouzročio veliku materijalnu štetu. U regiji Kassel, u mjestu Hessisch Lichtenau, tornado je navodno podigao kamp-prikolicu u zrak. DWD za nedjelju također prognozira nova grmljavinska nevremena koja bi se trebala kretati prema istoku zemlje, uz rizik od jakih padalina, snažnih vjetrova i tuče.

