Žižek održao govor o Izraelu, više ljudi demonstrativno izašlo iz dvorane: 'Htjeli su ga prekinuti'

Povodom početka 75. Frankfurtskog sajma knjiga i počasne turneje Slovenije, ove su se srijede obratili brojni stručnjaci iz Slovenije, u prvom redu i predsjednica Nataša Pirc Musar. Ipak, od svih govora možda i najupečatljivi bio je onaj kontroverznog slovenskog filozofa Slavoja Žižeka, i to oko rata u Izraelu. Kako prenosi RTV Slovenija, nakon Žižekovog obraćanja gradonačelnik Frankfurta Mike Josef napustio je dvoranu u znak prosvjeda.

Na samom početku, Žižek je u govoru ''bezuvjetno'', bez ''ako'' i ''ali'' osudio napad Hamasa na Izraelce nedaleko od granice s Gazom. Podsjetimo, pretprošle subote više od 1.300 Izraelaca poginulo je u napadima militanata u kibucima duž granice s Gazom, kao i na festivalu koji se održavao. Kao odgovor na to, Izraelci su posljednjih dana izveli više napada na Hamas, pozivajući Palestince da pobjegnu na jug kako bi mogli izvesti kopnenu ofenzivu i ''zavijek uništiti Hamas''.

- Međutim, primijetio sam nešto neobično. U trenutku kada se spomene potreba za analizom složene pozadine situacije, on je općenito optužen za opravdavanje ili potporu Hamasovom terorizmu. Jesmo li svjesni koliko je čudna ova zabrana analiziranja, opažanja složenosti? Kakvom društvu pripada takva zabrana? A sada dolazi moja prva provokacija: u društvo strukturirano poput saća! Koji idiot je ovo odabrao za lajtmotiv? Pčele su naj totalitarnije društvo koje se može zamisliti! - objasnio je Žižek u svom govoru.

Osim toga, naglasio je kako se Palestince i inače gleda kao ''problem'', dodajući kako im ''Izrael ne dopušta nikakvu nadu''.

- Ne nudi im viziju države u kojoj bi mogli igrati pozitivnu ulogu. Potrebno je sagledati njihovu situaciju, usporediti nešto što se čini neusporedivim - kazao je te izazvao snažnu reakciju javnosti. Prema riječima urednika Aljoše Harlamova s X-a, bivšeg Twittera, više je ljudi osim Josefa napustilo dvoranu.

- Mnogi drugi također su napustili dvoranu i prethodno pokušali prekinuti govor. Žižek je bio uzbuđen što će ukazati na prazne riječi o dijalogu koje smo čuli u prethodnim govorima - poručio je.

