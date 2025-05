Osam Splićanki prozvalo Ivoševića. Jednu je nazvao 'moralnom nakazom' , na drugu urlao... Već im je odgovorio, svakoj ponaosob

Kod splitskog HNK-a postavljena je izložba "Mizogin & ja". Na plakatima su portreti osam Splićanki i njihove ispovijesti o neugodnostima koje su imale sa splitskim zamjenikom gradonačelnika Bojanom Ivoševićem. Kustosica izložbe je Mariana Bucat čija ispovijest također javno izložena.

-Mizogin & ja nije politička kampanja već pokušaj podizanja svijesti o pristojnosti razgovora i međusobnom uvažavanju. Obraćanje ženi iz pozicije moći, pogotovo iz uloge izabranog dužnosnika, u situacijama kad u razgovoru postoji neslaganje, mora biti uljuđeno. Prijetnjama, ponižavanju, uvrjedama ne smije biti mjesta u našem društvu – poruka je izložbe, kaže Mariana Bucat koju smo pitali kako su se našle i odlučile javno izložiti svoja neugodna iskustva.

-Nije baš odluka, više je niz malih odluka. Bile su spontane. Mi se svi poznajemo, a neki se družimo, tako da između nas u raznim smjerovima postoji povjerenje. Utoliko smo se lako dogovorili. Matko Biljak je odmah pristao fotografirati, Rafaela Dražić se također rado odazvala, iako ima posla preko glave – govori Mariana Bucat. Naime, fotografirao ih je fotograf Matko Biljak, našminkale su ih Lucija Dabro i Vanesa Barbarić, a dizajnerica je Rafaela Dražić. -Ideja nipošto nije naša. Naime, prikazivanje žene - žrtve nasilja u umjetnosti na plakatu "izmislila" je velika Sanja Iveković – dodaje Mariana Bucat.

Uz fotografije i imena žena različitih godina, na plakatima piše:

Ivana (26) „Kad sam vidjela da me nazvao moralnom nakazom, bila sam povrijeđena, ali nisam bila iznenađena. Nisam bila iznenađena imajući u vidu od koga uvreda dolazi i iz kakve pozicije moći. Brzo sam se pribrala i reagirala zafrkancijom.“ Mariana (42) „Nakon što sam mirnim tonom objasnila na koji način možemo komunicirati po pitanju postavljanja građevinske skele na javnu prometnu površinu, a radi se o vrlo uobičajenoj proceduri s kojom se susrećem 20 godina po ciloj Dalmaciji, počeo je urlati besmislice. Poklopila sam slušalicu.“ Dorotea (69) „Na radionici JUPŠM obratila sam se ravnatelju Pejnoviću s riječima „Molim vas…“. Bojan me je bezobrazno, bez imalo poštovanja prekinuo i rekao pred prisutnima neka idem molit Boga u Crkvu. Nevjerojatna bahatost i nekultura.“ Gaia (38) „S pozicije moći, uz asistenciju zdravstvenih podanika, medijskih plaćenika i šaptača iz tijela progona, režirao je sustavnu i nemilosrdnu prisilu na davanje otkaza. Cilj: ušutkati me jer znam istinu koju očajnički želi sakriti. Uslijedilo je javno izopačeno naslađivanje, izrugivanje i linč.„ Lara (45) „Okidač mu je bio moj komentar u jednoj uobičajenoj kotarskoj diskusiji. Izgubio je kontrolu nad sobom. Zaprijetio mi je izbacivanjem sa sjednice i zabranom ulaska u zgradu gradske uprave.“ Milena (52) „Pristojan on, pristojna ja. Ja pitanja, on odgovore. Autorizacija. Sve po pravilima struke. Kad i zašto se sve promijenilo - ne znam. Kolegice su mi prenosile prijetnje koje nam je upućivao. Više nismo dobivale odgovore na novinarska pitanja.“ Marijana (40) „Nazivao me osobom nižeg stupnja inteligencije i teologinjom. Zvučalo mi je kao da omalovažava moju profesiju i instituciju na kojoj sam stekla diplomu.“ Ingrid (65) „Nakon dugotrajnog svakodnevnog ignoriranja, ponižavanja i onemogućavanja u obavljanju poslova, zamolila sam ga SMS-om da razgovara s ravnateljem. Odvratio je da se neće miješati u posao Ustanove. Zatim je na gradsko vijeće stiglo izvješće o radu Ustanove. Na gotovo sva pitanja je on odgovarao - on koji mi nije htio pomoći jer se nije htio miješati. Shvatila sam da sam bezobzirno prevarena. Onda sam dobila otkaz.“

Odgovor Bojana Ivoševića nije trebalo dugo čekati.

-HDZ i SDP ponovo na istom mjestu kontra nas. Na jednom oglasnom prostoru okupila se veličanstvena osmorka reciklirati blesave optužbe koje iznose već četiri godine – napisao je na svom Facebook profilu i vrlo oštro odgovorio na svaku objavljenu optužbu pojedinačno. "Dorotea Marušić Krstulović. Ljubav je pukla kad smo doznali da je kontaktirala članove UV JU PŠ Marjan i pozivala se na nas da joj zaposle sina.

Ingrid Pečarević - osoba koja nas je podržavala dok nije došlo vrijeme za njenu mirovinu, tada je tražila pisanim putem da ja naredim ravnatelju da joj produži još dvije godine radni odnos što sam kategorički odbio. Lara Bonačić Arapović - predsjednica GK Grad koja je to postala kad je izdala vlastitog nositelja liste i preletila Davoru Matijeviću. Čudi se što dobije upozorenje da će biti udaljena sa sastanka gdje se sprda sa zaposlenicima Grada Splita. Mariana Bucat - osoba koja je bila u tri stranke. Radila je na projektu gdje je njena stranka uzurpirala javnu površinu, prijetila službenicima oružjem i angažirala tvrtku koja nije bila licencirana za postavljanje skele čime je ugrozila građane. Simpatizerka bespravnih graditelja na Marjanu. Gaia Vidović - osoba zaposlena u našem mandatu u HNK Split gdje je od godine ipo dana samo tri mjeseca bila na poslu. Ostatak vremena proputovala je pola Europe.

Milena Budimir - žena Ivice Budimira potpredsjednika HDZ Split. Samoprozvana žrtva mog razgovora s Nikolinom Lulić premda je nikad nisam spomenuo, osoba na koju glasi kategorizacija za iznajmljivanje bespravnog objekta u Stanićima i vlasnica građevinske tvrtke koja je godinama održavala nerazvrstane ceste u Kaštelima i još nekim sredinama gdje je HDZ na vlasti. Marijana Balić Carevski - nezakonito zaposlena u JU PŠ Marjan što je i pravomoćno presuđeno. Ivana Runjić - žena koja bi pustila prije da cijela Brda se potruju nego napustila stranku koja to dozvoljava. Moralna nakaza u punom smislu te riječi gledajući definiciju u rječniku." napisao je Bojan Ivošević reagirajući na izložbu.

"Eto to su ljudi koji su protiv nas. Oni koje smo odbili da se osobno okoriste, oni kojima smo odbili biti veza, oni koji prelijeću s liste na listu za biti na čelu kotara u kojem ne žive, oni koje plaćate dok na bolovanju putuju Europom, oni koji su nezakonito zaposleni, oni kojima je stranka važnija od vašeg zdravlja, oni koji su članovi kriminalnih stranaka. Čestitam gospodo jer imati Vas kao kritičare je najveće priznanje u mandatu – poručio je Ivošević.

Njegova reakcija nije iznenadila Marianu Bucat. -Nažalost, njegova reakcija je očekivana. Nažalost, potpisuje i pečatira naše opservacije – zaključila je Bucat.