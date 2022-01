Zbog obveze cijepljenja Austrija ostaje bez njegovateljica s Istoka?

Zakon o obveznom cijepljenju usvojen u četvrtak od Nacionalnog vijeća austrijskog parlamenta još nije ni stupio na snagu, a već nagovještava velike probleme. Ovaj put problem je njegovateljsko osoblje koje 24 sata na dan zbrinjava stare i nemoćne Austrijance u njihovim stanovima, kućama i staračkim domovima. Pretežito se radi o njegovateljicama iz istočne Europe, najviše njih je iz Rumunjske; ali i drugih zemalja iz austrijskog susjedstva. Problem koji se je pojavio je da je većina njegovateljica iz istočne Europe cijepljenja cjepivima koja nisu priznata u Europskoj uniji, kao što su na primjer ruski Sputnik i kineski Sinovac.

Austrijski Caritas je pozvao austrijsku vladajuću koaliciju “narodnjaka” (ÖVP) i Zelenih da se hitno pozabavi s tim pitanjem jer u Austriji u zdravstvu i njegovanju starijih osoba radi oko 60.000 osoba, većinom iz inozemstva. Caritas je predložio da se tim osobama prizna status Covid preboljelih kako od polovice ožujka kada u Austriji počinje kažnjavanje osoba koje nisu cijepljene protiv koronavirusa sukladno novom Zakonu o obveznom cijepljenju, koji će na snagu stupiti 1. veljače, ne bi imale problema i morale plaćati novčane kazne. Međutim austrijska politika očito drugačije misli, jer u ovaj prvi u Europi Zakon o općoj obvezi cijepljenja protiv Covida-19, među izuzecima nema niti jedne skupine zaposlenja i zaposlenika koji se izuzimaju od ove zakonske obveze. Osim toga u Zakonu se navodi da se prihvaćaju samo u Europskoj uniji pet odobrenih cjepiva:BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson i Novavax.

Kako će Austrija riješiti ovaj, zbog vlastite nedostatne radne snage u zemlji, “gorući” problem, za sada se ne zna. Ministar rada Martin Kocher je rekao kako za sve zaposlenike na radnom mjestu vrijedi “3G” pravilo, dakle, cijepljen, prebolio ili testiran, antigenskim ili PCR testovima. No, to bi za njegovatelje značilo da se moraju, unatoč toga što su cijepljeni, stalno testirati. Klub zastupnika vladajućih “narodnjaka” u austrijskom parlamentu je predložio da se inozemno njegovateljsko osoblje cijepljeno Sputnikom i Sinovcem docijepe booster dozom jednog od cjepiva dozvoljenog u Austriji i EU. I da im se to prizna kao “potpuna imunizacija”. Dakle skraćeno rečeno njegovateljima s Istoka, očito neće preostati ništa drugo nego stalno se testirati, platiti kaznu za necijepljene nakon 16. ožujka, a riječ je o kaznama između 600 i 3.600 eura, ili se docijepiti, ističu danas austrijski mediji.

Ako se navedeni problem 24-satne njege starijih i nemoćnih osoba brzo ne riješi, moglo bi doći do kolapsa i raspada austrijskog sustava njege, izvještavaju danas domaći mediji. Također navode da je sada na potezu austrijski ministar zdravstva, socijalne skrbi i njege Wolfgang Mückstein i da pronađe prikladno rješenje. Navodno se već raspravlja i o mogućnosti kako listu dozvoljenih i priznatih cjepiva eventualno proširiti.