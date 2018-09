Zašto crnogorska policija pregledava hrvatske ribare u našem moru?

Ribara Stipu Frančića iz Kaštela dočekalo je vrlo neugodno iznenađenje kada je u četvrtak, 7. rujna, ribario kod Prevlake.

Oko 18 sati za vrijeme njegovog uobičajenog ribarenja odjednom ga je u moru zaustavila crnogorska policija. Brzo se ukrcala na Frančićev brod kako bi pregledali papire i upozorili ga na nedozvoljen ribolov. Ribara je ovo iznenadilo jer kao prvo ima sve potrebne papire, a kao drugo radi se o ribolovnoj zoni u hrvatskom teritorijalnom moru, prenosi Morski.hr

Njegovu izjavu prenosimo u cjelosti:

"Hrvatska policija s brodom “Željko Raguž” dojurila je na poziv crnogorskih kolega jer Crnogorci ne smiju samostalno ulaziti u naše teritorijalne vode i tada nastaje problem. Dva naša policajca na crnogorskom gliseru prilaze meni koji legalno ribarim u hrvatskim teritorijalnim vodama i ukrcavaju mi se na brod!

Bio sam dalje od obale 300 metara i u našim vodama, dakle sve je bilo ispravno. Točnije, udaljeni smo bili 500 metara od obale i 700 metara od Crnogorske granice, što sam sve lijepo i snimio.

Crnogorski policajci su išli pogledati naše papire. Dao sam im sve što sam imao, a na pitanje hrvatskim policajcima o razlogu njihova dolaska na moj brod, rečeno mi je da će poslati ribarskom inspektoru zapisnik i “vidjet ćemo što će biti”, prepričava ribar kojeg su presreli crnogorski pomorski policajci.

Frančić je, nakon tog neugodnog i po njemu nepotrebnog dolaska na njegov brod, kontaktirao i Upravu ribarstva koji su utvrdili da nije bilo prekršaja jer se brod nalazio u ribolovnoj zoni Republike Hrvatske.

"Crnogorska policija je došla iz Herceg Novog do naše granice i čekala dok se nije pojavila naša policija. Onda su se dva hrvatska policajca ukrcala na manji crnogorski gliser i krenuli na mene. Rekli su da se maknem da ne bi bilo problema", govori ribar.

Nakon toga, Frančić ih je pitao čije je more, na što su oni odgovori "a naše more", ali imaju dogovor s Crnom Gorom da skupa kontroliraju spomenuto morsko područje.

Ribar se začudio tom odgovoru, nije mu bilo jasno na koji dogovor se misli. Hrvatski policajci objasnili su mu da taj dogovor datira iz 2002. godine i da taj dio mora neparnim mjesecom kontroliraju Crnogorci, a parnim mjesecom hrvatska policija.

Frančić ih je zatim upitao kako onda ministarstvo ne zna za taj dogovor jer je u očevidniku jasno zapisano da je to ribolovna zona D4, na to pitanje hrvatski policajci sliježu ramenima i ponavljaju ribaru da ne žele probleme.

Frančić dalje navodi da crnogorski ribari bez problema dolaze u naše vode i ribaju na štap i udicu, skroz do Molunta u Konavlima i nikome ništa.

"Lovio sam palamidarom s propisnim okom, a policajac je rekao da se tamo ne može obavljati ribolov osim udičarskim alatima, međutim to u nijednom pravilniku nema. Zato ću i opet ići tamo loviti. Interesirao sam se u Upravi za ribarstvo i miran sam jer su mi i oni potvrdili da ribariti možemo.

Crnogorci su se samo smijali i snimali mobitelom. Kad su već snimali, izvadio sam mobitel pa sam snimao i ja zato i rekao im da ću dati ovo u medije.

Zna se crta granice - 500 metara rta Oštro do rt Kobila, to se zna da je naše. Upisano je u elektronskom očevidniku i u kartama. Iznenađen sam, nije mi ugodno bilo. Što njih dira naše more i što se oni diraju u nas?" , pita se ribar Frančić.

