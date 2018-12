Zanima ga Pantovčak: Predrag Matić želi biti predsjednički kandidat

Bivši SDP-ov ministar branitelja Predrag Fred Matić u bitki s Kolindom Grabar Kitarović za novi predsjednički mandat. Iako na prvu zvuči neobično, član vodstva SDP-a Predrag Matić navodno doista ima želju biti SDP-ov kandidat za predsjednika države. On sam tu informaciju nije želio komentirati, no od više izvora iz vrha stranke sve se češće čuje da je Matić ozbiljan u toj svojoj namjeri i da vjeruje kako ima i ozbiljne šanse za pobjedu.

Bez podrške za Zagreb

Jedno je sigurno. Predrag Matić nikada nije imao strah od ulazaka u političke bitke. Svojedobno je htio biti kandidat za gradonačelnika Vukovara, a na prošlim lokalnim izborima stranci je predlagao da njega kandidiraju za gradonačelnika Zagreba umjesto toga da podrže tadašnju HNS-ovku Anku Mrak Taritaš. U intervjuu koji je u siječnju 2017. godine dao Večernjem listu Matić je otkrio i na koji je način Predsjedništvu pokušao objasniti zbog čega bi bilo dobro da baš on bude kandidat za gradonačelnika Zagreba.

- Rekao sam im da kažu koga boljeg od mene imaju. Ne tvrdim da sam kapitalac, ali za većinu ljudi koji sjede u Predsjedništvu SDP-a itekakav sam kapitalac. Meni bi ta kandidatura bila veliki izazov i znam da imam veću potporu od Zagrepčana nego od same stranke - kazao je koncem siječnja 2017. godine za Večernji list Matić.

Međutim, SDP se na kraju ipak odlučio podržati nestranačku kandidatkinju za gradonačelnicu ne samo zbog toga što je Mrak Taritaš slovila za favorita već i zato što Matić u to vrijeme nije imao nikakvih šansi da ga vodstvo SDP-a podrži s obzirom na to da u to vrijeme i nije bio u najboljim odnosima s većinom članova Predsjedništva, posebice samog stranačkog vrha.

"Bio sam u srpskom logoru i dobar dio čuvara prema meni se ponašao bolje nego neki članovi Predsjedništva SDP-a", njegova je izjava iz tog vremena i najbolje opisuje kakav je položaj Matić imao na početku mandata Davora Bernardića kao predsjednika stranke. No od tada do danas mnogo se toga promijenilo, a posebice Matićev status. Od žestokog Bernardićeva kritičara Matić je danas među onim članovima vodstva koji Bernardiću čuvaju leđa, odnosno među onima koji su bili protiv njegova rušenja s mjesta šefa stanke.

Jedan je od onih koji otvoreno poručuju da Bernardiću treba dati šansu do prvih izbora na koje će stranku povesti s obzirom na to da su lokalni uslijedili vrlo brzo nakon što je postao šef stanke. I da ga treba smijeniti ako stranka osvoji manje od četiri mandata. Bernardić je upravo Matića postavio i za potpredsjednika Kluba zastupnika nakon što je Gordan Maras podnio ostavku na tu dužnost. Sve su to razlozi, kažu naši izvori iz vodstva SDP-a, zbog kojih bi se lako moglo dogoditi da stanka Matićevu ponudu i prihvati.

SDP i nema drugih kandidata

- Pogotovo zato što i nemaju baš mnogo drugih kandidata. Jasno je da Tonino Picula želi u EU parlament, a ne na predsjedničke izbore, a Zoran Milanović, ako uđe u tu utrku, ući će kao nezavisni kandidat, a ne kandidat SDP-a. Tako da Matić doista nije bez šansi - kaže jedan član vodstva SDP-a.

Slučajno ili ne, upravo je Kolinda Grabar Kitarović jedna od omiljenih meta Predraga Matića koji u svojim nastupima, kada govori o aktualnoj predsjednici, nerijetko prijeđe i granice dobrog ukusa.

