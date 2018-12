Sabo: Za podizanje tenzija u Vukovaru su krivi Penava i njegovi suradnici

Predsjednik vukovarskog SDP-a Željko Sabo pozvao je danas sve aktere političkog života u Vukovaru na smirivanje tenzija po nacionalnoj osnovi kao i na suzdržanost od istupanja koje može iritirati bilo koga i tako otvoriti rane koje nose svi Vukovarci.

Govoreći na konferenciji za novinare Sabo je rekao kako ovaj poziv upućuje u vrijeme kada su međunacionalne tenzije poslije posljednje sjednice Gradskoga vijeća i političkog sukoba dodatno zakomplicirane i uzavrele. Podsjetio je na riječi prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana koji je dolaskom u Vukovar pozvao na mir, suzdržanost i razumijevanje, ali i na poziv premijera Andreja Plenkovića koji je komentirajući političku situaciju u Vukovaru podsjetio upravo na te ne toliko davno izrečene riječi.

Govoreći o novom podizanju tenzija Sabo je rekao kako takve stvari mogu samo dovesti do toga da potencijalni investitori odustanu od planiranih ulaganja u Vukovar.

- Sve to rezultirali stalnim odlascima mladih ljudi, a za stalno podizanje tenzija, koje nas vraćaju u 1991. godinu, odgovorni su gradonačelnik i njegovi suradnici kao i neki gradski vijećnici. Isto tako znam i da je nekoliko investitora tijekom 2013. i 2014. godine, u vrijeme prosvjeda protiv primjene ćirilice, radi takvih tenzija odustalo od investicija u Vukovar. Ni sadašnje tenzije neće privući investitore i pružiti kvalitetna radna mjesta - rekao je Sabo.

Napomenuo je kako se i danas najvećim dijelom realiziraju projekti koji su započeti ili finalizirani u vrijeme dok je on bio gradonačelnik Vukovara kao i da očigledno gradske vlasti nemaju novih i kvalitetnih projekata. Pojasnio je to i na način da je podsjetio na sjednicu Vlade RH održane u Vukovaru kada su gradskim vlastima odobreni projekti vrijedni 80 milijuna kuna. Usporedio je to sa sjednicama Vlade u Osijeku i Karlovcu kada su ti gradovi, za svoje projekte, dobili preko 2 milijarde kuna. Dodao je i kako gospodarstvenici u Vukovar dolaze prije svega radi jeftine radne snage i da ti radnici s prvom prilikom gledaju da odu.

- Ovo je primjer plaće jednoga radnika u tvrtci koja u Vukovaru proizvodi gumarske proizvode. Ta osoba je za 24 radna dana, sa osam noćnih smjena i tri radne nedjelje dobio plaću od 2840 kuna. Hoće li takvi primjeri zadržati mlade u Vukovaru, pitao je Sabo.

