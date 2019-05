Zahvaljujući Tuđmanu i HDZ-u danas igramo političku europsku ligu prvaka

Domagoj Maroević, 38-godišnji diplomirani pravnik, kandidat je na HDZ-ovoj listi za Europarlament.

Jedini predstavnik Splitsko-dalmatinske županije u HDZ-u nije nepoznat, kao ni u priobalju gdje kao ravnatelj županijske Lučke uprave zadnje desetljeće gradi i rekonstruira brojne luke i pristaništa. Razgovor počinjemo pitanjem čime se planira baviti u Europarlamentu.

– Temama kojima se i profesionalno bavim, znači uređenje pomorskog dobra, morskog pojasa, zaštita Jadrana od onečišćenja, izgradnja luka, implementacija jadransko-jonske strategije kao jednog od temelja razvoja Mediterana. To su teme koje su me i motivirale za kandidaturu. Kao ravnatelj Lučke uprave imam dosta iskustva s povlačenjem sredstava iz EU fondova. Vidim koliko je važno aktivno sudjelovati u kreiranju nove sedmogodišnje financijske omotnice koja nam je na raspolaganju – kaže Maroević koji je na čelu županijske Lučke uprave postigao impresivne rezultate.

Kada ju je preuzeo 2009., imali su 15 milijuna kuna prihoda i gubitak od milijun kuna u odnosu na rashode, a danas imaju 45 milijuna prihoda, 22 milijuna više od rashoda. U tom su razdoblju realizirali 47 projekata, a zanimljiv je podatak da su ukupno dogradili, rekonstruirali ili sanirali više od četiri kilometra obale.

– Danas imamo više od 300 milijuna kuna projekata koji imaju lokacijske i građevinske dozvole, a 200 milijuna čekamo financiranje iz EU – kaže Maroević. Član je HDZ-a od svoje 18. godine kada se upisao na poziv Zvonimira Puljića. Naime, njegov otac Vinko Maroević bio je potpredsjednik Izvršnog vijeća Splita kada je Puljić bio predsjednik.

Prošao sve stepenice

– Zvone Puljić pozvao me da se uključim u stranku i to sam učinio 1998. godine, a 2002. sam izabran za predsjednika Županijskog odbora mladeži. Jedno kratko vrijeme bio sam predsjednik Gradskog odbora mladeži pa tajnik splitskog HDZ-a i danas sam dopredsjednik splitskog HDZ-a i predsjednik Kluba HDZ-a u Gradskom vijeću. Ja sam čovjek iz baze, prošao sam sve korake i stepenice – kaže Maroević koji je i predsjednik Nacionalnog odbora HDZ-a za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Pitamo ga hoće li u EU parlamentu zastupati interese Hrvatske ili Europske pučke stranke. – Interese Hrvatske, ali ćemo se truditi da to budu interesi i EPP-a – odgovara.

Na pitanje tko mu je politički uzor u Hrvatskoj, navodi Franju Tuđmana i Stjepana Radića.

– Hrvatska ima kontinuitet narodnjačke, demokršćanske politike koja se temelji na humanističkim vrijednostima kroz aktivnosti Gaje Bulata u Splitu i Stjepana Radića. Franjo Tuđman u svom programu utjelovio je sve ove vrijednosti te su svi ciljevi koji je postavio na početku stvaranja države realizirani. Stvorili smo demokratsko društvo, ušli smo u euroatlantske integracije i sada je na nama na čelu s predsjednikom Plenkovićem da definiramo sadržaje kako bismo imali koristi od članstva u EU kojem sljedeće godine i predsjedamo. Nogometnim rječnikom rečeno, igrali smo zapadnobalkansku ligu, a predsjednik Tuđman uveo nas je u europsku ligu prvaka i zato ga u političkom smislu doživljavam kao najveći uzor – kaže Domagoj Maroević.

On je i predsjednik Nadzornog odbora KK Split, legendarne Jugoplastike, pa to što sportskim rječnikom opisuje političku situaciju ne treba čuditi. Zato razgovor skrećemo na ležernije teme. Kakvo je stanje u KK Split?

– Ono što je najvažnije ove godine smo prvi put u 10 godina upisali 300 djece u školu košarke i imali smo 375 pretplatnika, što je najveći broj od 1991. Vraćamo košarku u Split, pokušavamo na Gripama napraviti obiteljsku atmosferu, da nas dolaze gledati roditelji s djecom – kaže Maroević, koji sa sinom ide na sve utakmice Splita na domaćem terenu.

Na vjenčanju gledao utakmicu

– Utakmice ne propuštam. Na vlastitom vjenčanju na recepciji restorana odgledao sam košarkašku utakmicu, a supruga, naravno, nije bila baš oduševljena. To je bilo 2008., igrali su Cibona i Split – smije se i prisjeća Maroević.

Ne samo što je na svom vjenčanju otišao gledati utakmicu, nakon obreda je zajedno sa suprugom Antonijom u vjenčanici, prije odlaska na večeru, u splitskoj bolnici posjetio baku koja je nekoliko dana prije slomila kuk. Obiteljski i tradicijski vezan je uz Hajduk. Njegov pradjed Frano Zavoreo, doktor prava i sudac, bio je prvi blagajnik Hajduka na osnivačkoj skupštini kluba.

– Kada sam imao četiri godine, moj dida po majci Julije Grabovac počeo me voditi na utakmice. Gledali smo ih s njegovim prijateljima Anatolijem Kudrjavcevim i Jakšom Fiamengom.

To su mi iz djetinjstva najdraže uspomene. Ta je ljubav neprekinuta i prenio sam je na sina – kaže Maroević i dodaje kako ga djed Grabovac veže uz Dalmatinsku zagoru, majka Mirjana je Splićanka, otac Vinko bivši gradonačelnik Starog grada, bodul s Hvara, pa objedinjuje cijelu Dalmaciju. Majka je inače radila na Radio Splitu kao novinarka i kazališna kritičarka pa je zanimljivo i kulturno okruženje u kojem je odrastao.

– Taj pradjed s mamine strane kao i djed i baka ostavili su mi više od 5000 knjiga. Podijelili smo većinu po knjižnicama jer ih nisam imao gdje držati u kući – govori Maroević koji unatoč kampanji kaže da uspijeva i čitati pa je pri kraju romana Mire Gavrana “Nekoliko ptica i jedno nebo”, a kupio je i novog Pavla Pavličića koji čeka kraj kampanje.

Razgovor koristimo i da ga pitamo za strica Tonka Maroevića, akademika, umjetnika, znanstvenika, s kojim je Domagoj provodio dosta vremena u svom djetinjstvu.

– Tonko je poseban. Do prije nekoliko godina nije imao televiziju, ni danas nema mobitel, ne koristi računalo, već piše na stroju. Voli politiku, sport, o svemu puno zna, pravi je genijalac – kaže Maroević.

Predizborni skup HDZ-a za izbore za Europski parlament