Očekuju još jednu rekordnu sezonu: U špici će apartmani nešto poskupiti, a zbog struje malo tko neće dodatno platitI klimu…

Svaka roba ima svog kupca, ma koliko skupa bila. Ovom politikom odavno se vode zadarski mali iznajmljivači, hotelijeri, vlasnici kampova i svi oni koji se bave turizmom napose u špici turističke sezone. A tako će biti i ove godini i to usprkos sve većoj ponudi jer Dalmacija i Istra su hit. Nešto veće cijene se dakle očekuju, što ipak ne znači i veću zaradu iznajmljivačima jer će to pojesti inflacija i izdatak za plaće onima koji su ih sebi izglasali…

Iz izglasane pak dokumentacije TZ Zadra za 2024. godinu koja je u prošloj godina ostvarila ukupne prihode u iznosu od 3.024.075,80 eura i u kojima je na području Grada Zadra u 2024. zabilježen rast turističkog prometa od + 10% u dolascima i + 6% u noćenjima u usporedbi s 2023. godinu, te uz prognoze o istoj ili boljoj predstojećoj sezoni očekuje se da Dalmatinci i Istrijani neće za sebe imati ni ovo lito, ali i da će i zaraditi za preživiti cilu godinu. Prema viđenom od oka na aplikacijama booking.coma i Airbnb cijene će biti desetak posto veće. Prošle godine u zadarskom gradskom turizmu Nijemci su sudjelovali s udjelom od 16%, domaći gosti s udjelom od 13 %, Poljaci s 9%, Austrijanci s 8 %, dok su gosti iz Slovenije i Ujedinjene Kraljevine s udjelom od 5 % te gosti iz Italije, Francuske i Mađarske bilježili 3 % udjela u ukupnim noćenjima.

- Sukladno strukturi kapaciteta na našem području bilježi se i najveći udio noćenja u smještaju u domaćinstvu (42%), zatim slijedi smještaj u hotelima (30%) i u ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj (11%), kampovi bilježe 8% udjela u ukupnim noćenjima, nautika 4%, dok nekomercijalni smještaj bilježi 5%. i želimo istaknuti optimizam uoči početka nove turističke sezone. Doprinos optimizmu su svakako iznimno vrijede investicije odnosno skorašnje otvorenje kongresnog centra u sklopu hotela Pinija i hotela Hyatt, koje će neminovno podignuti kvalitetu destinacije - istakli su iz zadarske TZ. U prijevodu to znaci da će apartman u centru i bliže centru Zadra u špici sezone biti dvjestotinjak eura, 50-ak eura manje bit će apartman malo dalje, a kuće s bazenima i do 500-tinjak eura noćenje. Najviše će zaraditi dakako oni koji iznajmljuju na dan i dva, ali će se i više izmučiti čisteći i dočekivajući goste svaki dan. Ko nije proba ne zna šta je muka.

- Nemam lita, nemam mora, nemam živaca, jedino nešto šoldi iman…Za kupit lik kad puknem nakon sezone - kaže nam jedan Zadranin koji će i ovo lito iseliti iz svog stana kako bi nadoknadio što mu uzme država, grad ili ne da poslodavac. Drugačija je pak vrsta turizma oko Zadra, gosti ljetuju duže, Česi, Slovaci, Poljaci i Slovenci su u prosjeku oko dva tjedna u apartmanu pa i plate manje po noćenju. Apartman za 4 osobe moći će se naći za nešto više od stotinjak eura, ali zbog poskupljenja struje malo tko neće dodatno morati platiti i klimu…

- Što se tiče dolazaka i noćenja, u sezoni 2025. godine očekuje se rezultat otprilike na razini prošle godine. Prema našim spoznajama, ne očekuje se veće povećanje cijena apartmana, uglavnom ostaju na prošlogodišnjoj razini. Rezervacije za špicu sezone su također na skoro istoj razini kao prošle godine u ovo vrijeme, a svakako će određeni dio gostiju pričekati last minute ponude s nadom da će proći jeftinije.

Bez sumnje, smještaji na atraktivnijim lokacijama su skuplji od onih na zabačenijim i udaljenijim mjestima. Cijene u privatnom smještaju su načelno manje nego u hotelskim objektima, no naravno i to ovisi o kategoriji i kvaliteti smještaja. Kada govorimo o novostima u hotelskim kapacitetima ističemo skorašnje otvaranje hotela iz grupacija Hyatt u Zadru i Hilton u Preku na otoku Ugljanu, a privode se kraju i radovi na budućem hotelu Roma u Zadru. Time će Zadarska županija biti bogatija za cca 260 soba u hotelskom smještaju više kategorije - istakli su iz TZ Zadarske županije.

I u Zadru i u kopnenim općinama i gradovima oko Zadra iznajmljivači se žale na gužvu, no i za to ima rješenje. Otoci su Bogom dani Bogu hvala daleki mnogim turistima pa se na tamošnjim najljepšim plažama i uvalama i ovo lito može očekivati najviše Zadrana s brodicama… Turisti će platiti otprilike koliko i na kopnu, a otoci, pa i gradovi i općine bit će možda jedan dan samo njihovi bez domaćih, naravno ako Hajduk postane prvak i kad svi taj dan odu do Splita slavit. Koliko će tada apartman koštat u Splitu, može se samo pretpostaviti, ali teško da će se ko i bunit…

