Zbog strašne štete u tijeku iseljavanje iz doma zdravlja Sisak

Jutros je došlo do novog podrhtavanja tla u središnjoj Hrvatskoj. Podsjećamo, jučer je na sjednici Vlade proglašena katastrofa za područje Sisačko-Moslovačke, kao i za dijelove Zagrebačke i Karlovačke županije zbog nastale štete u potresu koji je pogodio navedeno područje 29. prosinca prošle godine.

'Vojska se probila do čovjeka kod kojeg nitko nije bio od potresa. Rasplakao se'

DOGRADONAČELNICA GLINE: 'Vojska se probila do čovjeka kod kojeg nitko nije bio od potresa. Rasplakao se'

Tijek događaja:

9:58 - Gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček rekla je kako je u Sisku do sada 4538 objekata prijavljeno zbog štete, 1091 su pregledali statičari stožera civilne zaštite RH i 142 objekta su označili crvenom bojom (neupotrebljivo), a 280 narančastom (za hitne intervencije). Više pročitajte OVDJE

9:33 - Zgrada Doma zdravlja u Sisku zadobila je znatna oštećenja u potresu i u tijeku je iseljavanja iz nje. Moraju se iseliti sve ambulante: obiteljska medicina, pedijatrija, dentalna medicina, ginekologija, Zavod za javno zdravstvo i druge.

Ambulante će biti razmještene po lokacijama u gradu, javlja HRT i navodi kako će najviše liječnika zasad će dijeliti prostore s kolegama u Cesarčevoj ulici i u amulanti u Capragu.

8:13 - Inicijativa Ljudi za ljude objavila je na svojim Facebook stranicama da je HEP najavio da će pronaći model za podmirenje računa za električnu energiju za kućanstva stradalima u potresu.

- HEP je najavio da će pronaći model za podmirenje računa za električnu energiju za kućanstva stradalima u potresu. Mnogi dimnjaci su srušeni ili oštećeni. Ljudi se ne mogu grijati. Dijelimo vaše donirane grijalice, hvala, ali često kažu da ih je strah paliti grijalicu duže jer neće imati novaca za podmiriti račun za struju jer grijalice puno gutaju - stoji u statusu.

7:25 - Seizmolozi EMSC-a zabilježili su potres jačine 2,9 u 7:11 s epicentrom 23 km od Velike Gorice na dubini od 15 km.

- Osjetio se jako, ali kratko. Zaljuljao jednom snažno. Ponestaje mi snage za sve ovo - istaknuo je jedan građanin.

M2.9 #earthquake (#potres) strikes 30 km W of #Sisak (#Croatia) 18 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/PvUGg8GfGm