'Vojska se probila do čovjeka kod kojeg nitko nije bio od potresa. Rasplakao se'

Kakva je organizacija u pogođenim područjima danas, šest dana nakon potresa, komentirala je dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić gostujući u RTL Direktu.

Na pitanje slaže li se da se svemu pristupilo stihijski, odgovorila je da se slaže.

- Kao prvo bio je to šok za sve, nismo se odmah uspjeli organizirati, ali kreće sve nabolje. Istina je da dosta ljudi nema i dalje krov nad glavom, nisu stigle kamp kućice i kontejneri. Molim sve da ne šalju kamp kućice koje prokišnjavaju. Imamo dosta takvih slučajeva. Ljudi radije borave u šupama nego u kamp kućicama koje prokišnjavaju - kazala je Bakšić Mitić.

Komentirajući podjelu kućica, složila se da se moglo uvesti reda u način dodjele.

- Naravno da obitelj sa šest članova ili s tri ne može dobiti istu veličinu ali problem što kontejneri dolaze prazni, a stariji ljudi ne mogu navečer ići van na wc, morat ćemo te kontejnere namjestiti a to će dugo trajati. Jutros tek nakon moje izjave probili su se do jednog čovjeka do kojeg nitko nije došao otkako je bio potres. On je bio tri i pol kilometra udaljen, vojska je probila dva i pol kilometra ceste kako bi došla do njega, čovjek se nakon toga rasplakao. Što reći - dodaje.

Upitana da komentira to što je Vlada tek šesti dan od potresa proglasila katastrofu, kazala je da možda nije bila svjesna iako su bili prvi dan.

- Nisu prošli sve, trebali sve obići da vide pravo i kakvo je tu stanje - zaključuje.