Bliski istok trenutačno je u središtu intenzivnih američkih napora kako bi se osigurao nastavak provođenja sporazuma o prekidu vatre u Gazi i spriječilo njegovo ugrožavanje. Predsjednik Donald Trump pokazuje posebnu zabrinutost da izraelski premijer Benjamin Netanyahu možda neće u potpunosti podržavati dogovor, što bi moglo dovesti do njegova raspada. Ključna faza američkih aktivnosti uključuje dolazak potpredsjednika J.D. Vancea u Izrael, koji će razgovarati s Netanyahuom o nastavku primirja, dok posjet Pojasu Gaze neće biti moguć zbog sigurnosnih razloga. Umjesto toga, situacija će se pratiti putem drona s prijenosom u sjedištu izraelskog ministarstva obrane. Uz Vancea će prisutna biti i dvojica ključnih američkih izaslanika, Steve Witkoff i Jared Kushner, Trumpov zet. Jučer su se sastali s Netanyahuom kako bi ga upozorili da ne ugrozi sporazum. Poruka je bila jasna: Izrael se može braniti, ali primirje mora ostati netaknuto.
Za obnovu razorene Gaze trebat će 70 milijardi dolara, a možda i – 80 godina
Katarski emir Tamim bin Hamad Al Thani osudio je Izraelovo kontinuirano kršenje primirja i pozvao međunarodnu zajednicu da zaštiti Palestince
