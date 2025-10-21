Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
NEMA POMOĆI U DOVOLJNIM KOLIČINAMA

Za obnovu razorene Gaze trebat će 70 milijardi dolara, a možda i – 80 godina

Autor
Hassan Haidar Diab
21.10.2025.
u 20:27

Katarski emir Tamim bin Hamad Al Thani osudio je Izraelovo kontinuirano kršenje primirja i pozvao međunarodnu zajednicu da zaštiti Palestince

Bliski istok trenutačno je u središtu intenzivnih američkih napora kako bi se osigurao nastavak provođenja sporazuma o prekidu vatre u Gazi i spriječilo njegovo ugrožavanje. Predsjednik Donald Trump pokazuje posebnu zabrinutost da izraelski premijer Benjamin Netanyahu možda neće u potpunosti podržavati dogovor, što bi moglo dovesti do njegova raspada. Ključna faza američkih aktivnosti uključuje dolazak potpredsjednika J.D. Vancea u Izrael, koji će razgovarati s Netanyahuom o nastavku primirja, dok posjet Pojasu Gaze neće biti moguć zbog sigurnosnih razloga. Umjesto toga, situacija će se pratiti putem drona s prijenosom u sjedištu izraelskog ministarstva obrane. Uz Vancea će prisutna biti i dvojica ključnih američkih izaslanika, Steve Witkoff i Jared Kushner, Trumpov zet. Jučer su se sastali s Netanyahuom kako bi ga upozorili da ne ugrozi sporazum. Poruka je bila jasna: Izrael se može braniti, ali primirje mora ostati netaknuto.

Ključne riječi
Benjamin Netanyahu Donald Trump Izrael Gaza

Komentara 9

Pogledaj Sve
TO
TomoVinkovićbeatsIMT
21:00 21.10.2025.

Sva dosadašnja pomoć (uključujući i onu izraelsku u vrijeme mira) je završila u rukama Hamasa i njihovih lidera. Europa stvarno mora biti luda da ide iznova raditi istu grešku

Avatar KMJ
KMJ
21:02 21.10.2025.

"Izraelovo kontinuirano kršenje primirja" zaboravio je napisat par napada na IDF u tampon zoni od hamasovaca... al ne cudi me obzirom kako se pisac zove i preziva

Avatar 💋 Barbie
💋 Barbie
20:55 21.10.2025.

Budući da su Hamasovci pokazali da su nesposobni da uvedu red nakon primirja, sada izraelska vojska mora preuzeti ulogu policajca..

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još