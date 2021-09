Vulin o incidentu u Cetinju: Zadatak je političara da stvore srpski svijet koji bi zaštitio Srbe

Jučerašnji događaj na Cetini jasno govori koliko je bitno da svi Srbi budu složni i da uvijek nastupaju kao jedinstven politički narod, izjavio je jutros u emisiji televizije Pink srpski ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin, a priopćilo je tamošnje ministarstvo unutarnjih poslova.

– Zadatak ove generacije političara jest da stvore srpski svijet da bi zaštitili Srbe. Ne budemo li ga mi stvorili, bojim se da sljedeću generaciju Srba nećemo ni dočekati. Pogledajte kakav je to stupanj mržnje i antisrpskog raspoloženja ničim izazvan. Jučerašnji događaji u Crnoj Gori mogu se samo usporediti sa linčom predsjednika Vučića u Srebrenici – kazao je.

– Nemamo aspiracije ni prema jednom centimetru bilo čijeg teritorija izvan granica Republike Srbije, ali nemojte imati aspiracija prema 13 posto našeg teritorija koji se zove Kosovo i Metohija, nemojte imati takve ideje da komadate Srbiju, da bi to sačuvalo mir i sigurnost na Balkanu. Znači, Balkan je siguran, miran i stabilan samo kada Srbija ne misli o Srbima i kada možete Srbima raditi što hoćete – dodao je.

Kako je kazao, jučerašnji događaj nije bio prvi u kojem su snajperima pokušali zaustaviti mitropolita Joanikija. Na sadašnjeg mitropolita Joanikija pucano je već u hotelu Kraun Plaza i to iz snajpera. Očigledno nije nemoguće da se takve stvari događaju, istaknuo je.

– S koliko je tjelohranitelјa predsjednik Đukanović došao, nisu možda bili nenaoružani, pa kakav je onda on desant učinio? On, predsjednik države, ne može doći u svoje Cetinje bez tjelohranitelјa. Od koga se on to krio? Znamo zašto se moraju štititi patrijarh i mitropolit, od njega i njegovih, a od koga se on štitio? Od patrijarha, mitropolita, da ga neće tamjanom kakvim pogoditi? – upitao je ministar Vulin prilikom gostovanja na televiziji Pink.

VIDEO Ustoličen mitropolit Joanikije