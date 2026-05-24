NAKON SINOĆNJIH BLOKADA

Vučić šokirao izjavom o odlasku: 'Pa jesam gotov... moguće je da ću uskoro podnijeti ostavku'

Pančevo: Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju obrazovnog centra za dualno i cjeloživotno obrazovanje
Lorena Posavec
24.05.2026.
u 10:34

Javnosti se obratio iz aviona u snimci koju je objavio na društvenim mrežama, nakon čega je govorio i u javljanju iz Pekinga

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je svoje političke protivnike i sudionike blokada na dijalog i odgovornost nakon novih napetosti i prosvjeda u Beogradu. Poručio je kako je spreman na razgovor unatoč političkim razlikama te ustvrdio da vlast pokazuje toleranciju prema protivnicima. Inače, Vučić je rano jutros po našem vremenu stigao u Kinu, gdje će na poziv kineskog predsjednika Xija Jinpinga boraviti u petodnevnom službenom posjetu. Javnosti se obratio iz aviona u snimci koju je objavio na društvenim mrežama, nakon čega je govorio i u javljanju iz Pekinga. "Ja pozivam sve naše političke protivnike da se ponašaju odgovorno, baš kao što se mi ponašamo odgovorno, mi koji toleriramo, trpimo i poštujemo političke razlike", rekao je Vučić u snimci.

Govoreći o prosvjednicima i blokadama, Vučić je ustvrdio da iza pokušaja destabilizacije Srbije stoje velika financijska ulaganja. "Taj moj poziv na dijalog ostaje otvoren, kao predsjednik Srbije pozivam ih na dijalog, vjerujem da je to važnije od naših stranačkih pitanja i političkih prepucavanja. Moj poziv im ostaje otvoren..." "Još jednom ih pozivam na dijalog i neću prestati, to je dobro za njih, može im donijeti mnogo toga".

Na poruke prosvjednika da je "gotov", Vučić je odgovorio: "Pa jesam gotov, uskoro mi istječe mandat! Moguće je da ću uskoro podnijeti ostavku...", najavio je, prenosi Kurir. Komentirajući sinoćnje incidente u Beogradu, odbacio je tvrdnje o "ubačenim elementima" među prosvjednicima. "Ne postoje ubačeni elementi, ljudi, mi smo htjeli sliku demokratske Srbije, a to je odgovaralo samo njima", rekao je. "Njihovim lažima i teorijama zavjere nema kraja, i to nema kraja, jedna laž sustiže drugu, jel vidite da Jovanjicu više ni ne spominju..."

Također je ustvrdio da su u pokušaj rušenja Srbije uložena golema sredstva. "Uložene su milijarde eura u rušenje Srbije - u medije, političke i parapolitičke organizacije, NVO, sindikate... keš na ulice... ali i pored toga uspjeli smo da taj napad odbijemo!" Pohvalio je i postupanje policije tijekom okupljanja u Beogradu. "Policija je fantastično osigurala skup, kad je riječ o Slaviji, gotovo da nisu bili ni vidljivi, promet je funkcionirao... Osim kod Pionirskog parka gdje su bili prisutniji jer je tu bilo pijanih...", rekao je Vučić te dodao da je sinoć ozlijeđen velik broj policajaca. Osvrnuo se i na komentar europarlamentarca Andreasa Schiedera koji je ustvrdio da je Srbija zaustavila željeznički promet zbog straha od građana uoči prosvjeda na Slaviji. "Mi, za razliku od gospodina, nemamo problem s demonstracijama". "Ja zaustavio? Pa teško im je bilo da dođu automobilima jer ti brzi vlakovi voze samo do Novog Sada i Subotice..."

TO
TomoVinkovićbeatsIMT
10:56 24.05.2026.

Šokirao? Taj će dati ostavku samo ako se dogodi narod, a onda može biti sretan ako mu glava ostane na ramenima.

DA
DarthVader
10:54 24.05.2026.

Nebus ti dal nikakvu ostavku, tebi je previše dobro u fotelji. Lažeš po običaju.

Avatar southman
southman
10:44 24.05.2026.

Ali brod sa parama crš ostavit !

