Vučić hrvatske vlasti najžešće provocira uvijek uoči obljetnice Oluje

Na odluku hrvatskih vlasti da neće dopustiti njegov nenajavljeni "privatni" posjet Jasenovcu i Pakracu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagirao je izvanrednim obraćanjem srbijanskoj javnosti.



Što je rekao u toj "poslanici" do zaključenja ovog izdanja još nije bilo poznato, budući da je obraćanje zakazano za večernje sate, no očekivalo se da će reagirati na poruke koje je s konferencije za novinare dan ranije odaslao hrvatski ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman. A on je istaknuo kako Vučićevu namjeru nenajavljenog dolaska Vlada smatra nedobromjernom te motiviranom unutarnjim političkim potrebama uoči formiranja vlade u Srbiji.