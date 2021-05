'Vrijeme je da se naši sugrađani vrate u Osijek. Obvezujem se da ću njihov povratak poticati konkretnim mjerama'

Kandidat za gradonačelnika Osijeka dr. Vladimir Šišljagić predstavio je svoj program. "Moj prvi potez, odmah po stupanju na tu časnu dužnost, bit će otvaranje prvog Ureda za komunikaciju s građanima ! Ured će biti otvoren svaki dan, u njemu će se zaprimati prijedlozi, pritužbe i zahtjevi građana - osobno, pismeno i e-mailom, a Gradska uprava dužna je u najviše dva tjedna odgovoriti na svaki pojedinačni upit", uvodno je rekao Šišljagić pojasnivši kako namjerava prekinuti višegodišnju praksu zanemarivanja građana i njihovih problema.

"Taj Ured će objedinjavati sve gradske službe jer do sada su građani morali hodati od vrata do vrata, natezati se s birokracijom, gubiti vrijeme, moljakati, a sve to s neizvjesnim ishodom. Na izravnoj suradnji s građanima ću, dakle, posebno inzistirati, jer Gradska uprava i postoji zato da bi služila građanima, a ne da oni služe njoj. Također, posebnu pozornost ću obratiti na naše starije sugrađane, civilne i ratne vojne invalide, ali i naše najmlađe koji su budućnost našeg grada", nastavio je Šišljagić, naglasivši da su te dvije kategorije građana ujedno i najranjivije.

Svoj je program podijelio u tri kategorije – prvu – u kojoj su projekti koje će realizirati u prvoj godini svog mandata poput smanjenja prireza, cijene gradskog prijevoza i odvoza komunalnog otpada, komunalnih naknada i doprinosa, spomeničke rente i ostalih nameta koje su u nadležnosti Gradske uprave.

U drugu kategoriju svrstao je kapitalne projekte poput izgradnje novih kapaciteta, obnovu i opremanje svih dječjih vrtića i jaslica, poludnevnih i dnevnih boravaka za umirovljenike, konačnu sanaciju odlagališta otpada Lončarica velika, obnovu i rekonstrukciju Copacabane, nastavak izgradnje stanova za mlade obitelji i socijalno ugrožene sugrađane, te realizaciju projekta Muzej Domovinskog rata.

"Dosta je bilo iseljavanja iz Osijeka! Vrijeme je da se naši sugrađani koje su svojim nečinjenjem dosadašnje vlasti potjerale u tuđinu vrate u svoj grad, a ja se obvezujem da ću njihov povratak poticati konkretnim mjerama i stvoriti mogućnosti“, istaknuo je.

Od strateških projekata koje će realizirati tijekom svog mandata istaknuo je izgradnju novog, suvremenog Doma za starije i nemoćne, hospicija i palijativne skrbi, izgradnju dva nova mosta preko Drave – cestovnog i pješačkog te značajno poboljšanje gradskog prijevoza izgradnjom novih tramvajskih ruta i premještanjem remize na Zeleno polje.

"Uvjeren sam da će moji sugrađani znati prepoznati tko je od kandidata jedan od njih, a ne lutka na koncu kojom upravljaju iz stranačkih središnjica daleko od našeg Osijeka!", zaključio je pozvavši Osječanke i Osječane, da u što većem broju izađu na izbore u nedjelju, 16. svibnja i sami odluče o sudbini svog grada, a ne da stranačkim mašinerijama prepuste da odlučuju umjesto njih.