Vrijeme je da HDZ u Istri postane ozbilljna politička opcija

Bivši ministar turizma Anton Kliman kratko se zadržao na toj poziciji, ali u turističkom je resoru ostavio dobar dojam. Da uživa ugled i u stranci potvrđuje visoko treće mjesto na HDZ-ovoj listi za predstojeće izbore. S Klimanom razgovaramo i o politici i o turizmu, te o aktualnoj problematici tvornice duhana Rovinj.

- Da, jučer smo posjetili bivšu tvornicu duhana Rovinj, danas BAT, ne kao kurtoaznu predizbornu šetnju, nego kao radni sastanak premijera Plenkovića, ministara Olega Butkovića , Garija Cappellija i mene, sa Upravom BAT-a. Na tom radnom sastanku, koji je bio veoma bitan, prezentirane su pozicije BAT-a u njegovom poslovnom okruženju u odnosu na Vladu RH i konkurenciju. Premijer Plenković je sa dužnom pozornošću, zajedno sa nama, saslušao problematiku i veoma brzo je došao prijedlog da se nakon formiranja Vlade održi sastanak gdje će se iznaći rješenja za predstavljene probleme, i naći zajednički jezik za nastavak proizvodnje u Kanfanaru u slijedećim godinama. Jako je bitno reći da je taj sastanak osnažio odluku BAT- a za nastavak proizvodnje u Kanfanaru, kao i nastavak suradnje sa kooperantima, proizvođačima duhana iz Virovitičko-Podravske županije. Dakle, o poslovnim aktivnostima BAT-a direktno ovisi cca 1.200 ljudi, i samim tim podatkom vidljivo je koliko je bitan angažman oko tog pitanja, i da rješavanje tog problema, za koje sam siguran da će se iznaći zadovoljavajuće rješenje za sve strane, radnike - kooperante, regionalnu samoupravu i Državu, te samu kompaniju, bitno za čitavu Državu i ekonomiju.



Na posljednjim izborima u Sabor ste ušli s posljednjeg, četrnaestog mjesta, a sada ste na visokoj 3. poziciji, odmah iznad dvojice aktualnih ministara. Otkud toliki skok u stranačkom rejtingu?

- Pravi skok je bio kad sam sa 14., posljednjeg mjesta, u VIII. izbornoj jedinici dobio povjerenje glasača i ušao, po preferencijskim glasovima, u Sabor. Nakon provedenog procesa kandidatura i sagledavanja svih kandidata koji su bili predloženi, Predsjedništvo i Nacionalno vijeće odlučili su, u konzultacijama, koji kandidati bi najbolje mogli iznijeti ovu predizbornu utrku u svojim sredinama. Sigurno da nije odmogla činjenica da sam i na prošlim izborima ušao u Sabor na ranije opisan način, ali i moje treće mjesto na listi je poruka biračima da HDZ u Istri ima potencijala za promjene na bolje i da je predsjednik stranke sa najužim vodstvom imao u vidu i taj element.

Gledate u leđa samo ministru prometa i Gariju Cappelliju, koji vas je naslijedio na ministarskoj funkciji, kako ocjenjujete njegov mandat na čelu turističkog resora?

- Sama činjenica da je Gari Cappelli odradio cijeli mandat govor sama za sebe. Dakle premijer Plenković je zadovoljan njegovim radom, što je honorirano i drugim mjestom na listi u VIII. izbornoj jedinici. U posljednje tri godine imali smo rekordne rezultate u dolasku i noćenju turista, pa možemo reći da je kolega Cappelli bio uspješan ministar.



Prokomentirajte, molim, i činjenicu da je CRO kartica, koja je bila vaša ideja, doživjela potpunu transformaciju u odnosu na prvotnu zamisao i da će imati neuporedivo manji obuhvat?

- Da, u pravu ste. CRO karitca je doživjela značajnu transformaciju od prvotne zamisli. U osnovi oslobađanjem od plaćanja dijela poreza poslodavci bi radnicima omogućavali korištenje CRO kartice na kojoj bi se nalazila određena sredstva. Njihovo bi trošenje bilo strogo namjensko,a koristila bi se u područjima koja su turistički nerazvijena. Prema procjenama koje smo tada evaluirali, u pet godina taj bi promet premašio deset milijardi kuna. Odlaskom u Baranju, Ilok, Kutjevo, ali i na područje Like, Gorskog kotara stvarale bi se nove vrijednosti. Došlo bi do jačanja kontinentalnog turizma ali i do jačanja poljoprivrede jer svi bi domaći turisti kupovali i takve proizvode: šunke, slanine i kulene, vino, voće i povrće i njihove prerađevine. Naprosto, poticanjem turizma putem CRO kartice potaknuo bi se cjelokupni razvoj i naravno - zaustavilo iseljavanje. Iako bi naizgled državni Proračun s umanjenjem poreznog priljeva bio u startu „oštećen”, kasnija bi potrošnja sve to vratila, pa i pojačala. Da o zaustavljanju iseljavanja iz Hrvatske radno najpotentnijeg stanovništva ni ne govorim. Simbolički, Slavonija bi Istri pomagala ljeti, Istra Slavoniji izvan turističke sezone. Uostalom, što su glavne poluge danas moćnog toskanskog turizma? Startni državni poticaji i poljoprivreda! Iako se volimo pohvaliti kako je Istra hrvatska Toscana, Slavonija ima isto sličan potencijal, ali bez mora. Pogledamo li samo Kutjevo i nekoliko vrhunskih vinara koji tamo djeluju - pa gdje bi im bio kraj kad bi se tamo još izgradili hoteli i restorani! Međutim, taj model sada je teško izvesti jer se je porezna osnova iz koje se trebala vršiti stimulacija, u cijelosti prešla na konto jedinica lokalne samouprave. Sada su sasvim drugačije okolnosti i MINT traži rješenja implementacije CRO kartice na drugim osnovama.

- Da. I dalje smo u dobrim odnosima. Nije trebalo "preživljavati", jer moj životni moto je da prijatelje nikad i nikako ne izdajem, bez obzira u kako teškoj poziciji bili, a Tomo to kao čovjek jednostavno ne zaslužuje.



U vašoj izbornoj jedinici tradicionalno pobjeđuju SDP i ljevica, je li HDZ danas u toj regiji popularniji nego prije četiri godine i što očekujete od ovih izbora?

- Rekao bih to ovako; HDZ u VIII. izbornoj jedinici ima potencijala za rast. Mi sada, po nekim istraživanjima, imamo čvrsta tri mandata, sa velikim izgledima za četvrti, kojem se iskreno nadam. Dio VIII. izborne jedinice je dio PGŽ županije, gdje je HDZ, pod vodstvom Olega Butkovića, već duži niz godina konsolidiran i ima izvrsne izborne rezultate na lokalnim i regionalnim izborima. Nadam se da ću i ja pridonijeti dobrom izbornom rezultatu sa mojim prisustvom na listi i porukama koje šaljem biračkom tijelu. U samoj Istri HDZ ima prostora za konsolidiranje, ali to neće biti utakmica za samo četiri slijedeće godine, nego duže, a nadam se da će ta konsolidacija početi od 5. srpnja.

Što građanima obećajete ako uđete u Sabor?

- U prvom redu šaljem poruku da ću biti njihov čovjek u Zagrebu. I za vrijeme dok sam dok sam bio ministar, i kasnije saborski zastupnik, zalagao sam se da omogućim realizaciju projekata koje se tiču Istre, kako jedinica lokalne i regionalne samouprave, tako i gospodarstvenika. Ljudi na terenu znaju najbolje što je dobro za njih i njihovu okolinu, mi smo tu da im pomognemo da realiziraju svoje projekte na dobrobit građana Istre. Jako je bitno razumjeti da će HDZ formirati novu hrvatsku Vladu nakon 05. srpnja, imati u najmanju ruku svog zastupnika iz iste stranke je neprocjenjiva prednost, ne samo za HDZ nego i za sve koji imaju potrebe za zastupnikom u Saboru, jer ja nisam samo zastupnik HDZ-a, čiju politiku predstavljam, nego sam i zastupnik za sve potrebite građane, gospodarstvenike i jedinice lokalne samouprave.

- Moje opredjeljenje je politički rad. Nemam namjeru kukati da je teško biti HDZ-ovac u Istri, nego ću reći da je ispred nas izazovno vrijeme kada ćemo trebati transformirati HDZ u Istri u ozbiljan politički subjekt o kojemu će građani i birači moći razmišljati kao političkoj opciji putem koje će moći rješavati svoje probleme. To mi se čini da će biti jako izazovno , ali isto tako čini mi se da je vrijedno i truda.



Istra, uz Kvarner, ima ponajviše izgleda da spasi nešto od ovogodišnje sezone, kakav je po vama scenarij najrealniji?

- Ovih dana vidimo da se ipak turizam dešava na spomenutim područjima, svjestan sam da to nisu brojke su bile prošlih godina, ali sigurno su brojke koje će moći zadržati razinu poslovanja koje će osigurati opstanak poslovnih subjekta. Takav obujam posla neće biti dovoljan za samouzdražavanje, te će, uvjeren sam, biti potrebna pomoć države u nekakvim oblicima. Bitno je da se održi kontinuitet ponude da bi mogli slijedeće turističke godine imati ponudu na razini konkurentnih zemalja .