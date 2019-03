Vojnik iz Splita pokrenuo akciju 'Budi dobar tata'

Petar Nižić (24), skupnik je Hrvatske ratne mornarice, te je pokrenuo akciju 'Budi dobar tata' kojom izazva sve očeve da pokažu ljubav svojoj djeci. Svakodnevnim objavama na svojim društvenim mrežama javno progovara o očinskoj ljubavi. Sve je popraćeno hashtagom #budidobartata, a krajnji cilj mu je skrenuti pažnju i pojačati svijest o važnosti očinske uloge u obitelji.

-Bez majke sam ostao kad sam imao samo 14 godina, a bez oca u svojoj 21. I to su mi bili najteži trenuci u životu, jer sam u njima imao oslonac, podršku, razumijevanje i nesebičnu ljubav. Roditelji su, naime, na mene ostavili veliki pozitivan utjecaj. Učili su me da poštujem druge-kazao je Petar.

-Prije sam bio nezreo, tražio sam se, lutao… Kao i svi u tim godinama. No, moja Lara me promijenila. Uz nju sam otkrio tko sam i naučio se odgovornosti. Shvatio sam da se ne vrti sve oko mene, već da u mom životu sada postoji jedno malo stvorenje koje u potpunosti ovisi o meni i to mi je dalo novi smisao životu-dodao je.