VLHEJ: Pitajte što vas zanima!

Sve više ljudi danas informacije ne traži upisivanjem nekoliko ključnih riječi u tražilicu, nego postavljanjem konkretnog pitanja. Umjetna inteligencija mijenja način na koji pretražujemo internet, a odgovore želimo dobiti brzo, jasno i iz provjerenih izvora. Upravo na tom principu funkcionira i VLHEJ.

Korištenje je jednostavno i intuitivno. Postavite pitanje svojim riječima ili upišite pojam koji vas zanima, a VLHEJ će u nekoliko trenutaka ponuditi sažet odgovor te izdvojiti relevantne članke Večernjeg lista u kojima možete pronaći više informacija i kontekst. Od cijena goriva, preko aktualnih političkih tema, sportskih rezultata i gospodarskih pitanja, do informacija koje vas zanimaju iz svakodnevnog života. Isprobajte odmah.

Umjetna inteligencija pritom ne zamjenjuje novinarstvo, nego olakšava pristup provjerenim informacijama. Odgovori koje dobivate temelje se na sadržaju Večernjeg lista, pa uz sažetak možete nastaviti čitati i izvorne članke ako želite više detalja ili širi kontekst.

Bilo da želite u nekoliko sekundi saznati što se događa, prisjetiti se događaja od prije nekoliko mjeseci ili istražiti neku temu koja vas zanima, VLHEJ štedi vrijeme i vodi vas do relevantnog sadržaja. Vi pitate, a Večernji list odgovara – brzo, točno i na jednom mjestu.