Vladajući i oporba korak do dogovora o ustavnim sucima

Hoće li Hrvatska izbjeći do sada neviđenu ustavnu krizu, trebalo bi se znati u ponedjeljak. Za tada je zakazan i drugi službeni krug pregovora na kojemu bi se vladajući i oporba trebali konačno dogovoriti koga žele u Ustavnom sudu. Onom istom u kojemu desetorici ustavnih sudaca samo pet dana kasnije istječe šestomjesečno produljenje mandata.

Zna se tko je na popisu ljevice

A da optimizam postoji, može se iščitati iz činjenice da je za četvrtak sazvana plenarna rasprava u Saboru o imenovanju ustavnih sudaca. Za dan prije sazvana je i sjednica Odbora za Ustav na kojoj se, po svoj prilici, očekuje i utvrđivanje konačnog prijedloga kandidata za Ustavni sud, koji moraju dobiti dvotrećinsku većinu u Saboru.

Optimistični su i na ljevici jer, kako se čuje među pregovaračima, razloga da bude drukčije nema. Kvalitetnih kandidata, naglašavali su više puta i u SDP-u i u Možemo, ima, a danas se moglo čuti i kako razlike između oporbe i vladajućih po pitanju izbora ustavnih sudaca nikako nisu tolike da bi se riskirala ustavna kriza. Jedino pitanje koje se može eventualno postaviti je ono hoće li se uspjeti odmah dogovoriti oko svih desetero sudaca ili će se ići na varijantu da se izabere njih osmero. I jedna i druga varijanta spriječila bi paralizu Ustavnog suda. Naime, Ustavni sud broji 13 sudaca i za njegovo je funkcioniranje potrebno barem njih sedam. Ne izabere li se do 7. prosinca nove ustavne suce, Ustavni sud pada na samo troje sudaca – Miroslava Šeparovića, Matu Arlovića i Gorana Selaneca, koji imaju mandat do listopada iduće godine, no sami ne mogu donijeti niti jednu odluku.

A budući da se cijela procedura, koja je započela javnim pozivom još u lipnju, oduljila do krajnjih granica, proteklih su dana s ljevice na račun HDZ-a počele stizati optužbe da se namjerno odugovlači kako se Ustavni sud ne bi na vrijeme ekipirao. Za takav su se slučaj spominjala dva scenarija: da si aktualni saziv Ustavnog suda sam produlji mandat ili da se odgode predsjednički izbori. U tom bi slučaju ulogu predsjednika preuzeo predsjednik Sabora Gordan Jandroković, a sve kako bi s premijerom Plenkovićem proveo ono što HDZ-u nije bilo moguće dogovoriti s aktualnim predsjednikom Milanovićem. U vrhu HDZ-a ovakva nagađanja oštro odbacuju kao SDP-ove spinove.

"Nitko nije govorio o odgodi predsjedničkih izbora. To spinaju i umišljaju u SDP-u, kao što im se priviđa da će im proći inicijativa za opoziv premijera, koja je unaprijed osuđena na propast", kažu iz ove stranke. Poručuju i kako je HDZ spreman za dogovor koji je, tvrde, do sada opstruirao upravo SDP, otkazujući u tri navrata dolazak na pregovore s predsjednikom Odbora za Ustav Ivanom Malenicom.

U svakom slučaju, pregovarački timovi sastaju se u ponedjeljak, kada bi se moglo održati i više sastanaka, s obzirom na to da se očekuje kako će se konačno otvoreno razgovarati o imenima, a što će tražiti i pauze za usuglašavanje sa stranačkim vodstvima.

Do sada su se pregovarački timovi službeno sastali tek jednom, a nakon toga su se još jednom neformalno našli HDZ-ov pregovarač Malenica i SDP-ov Arsen Bauk. Otvoreno se o imenima, navodno, na tim sastancima nije govorilo, no ona su neslužbenim kanalima ipak "procurila" u javnost. Pa se tako zna da su na popisu ljevice Lovorka Kušan, Sanja Bezbradica, Alen Uzelac, Vesna Alaburić, Andrej Abramović, Maša Marochini Zrinski, Biljana Kostadinov i Vedran Đulabić koji je, kako je Večernji ranije pisao, neprihvatljiv manjinama, koje su kao HDZ-ov koalicijski partner tražile da se u pregovorima na njegovo ime stavi veto. I to zbog Đulabićeva stava koji je iznio na predstavljanju kandidata za Ustavni sud o pravu glasa manjina.

Protiv Sesse i HSLS

Neslužbeno se čuje i kako su na popisu HDZ-u poželjnih kandidata Mato Palić, Dražen Bošnjaković, Ante Galić, Frane Staničić, Aleksandra Maganić, Davorin Lapaš, Ljiljana Stipišić, Rajko Mlinarić, Branko Brkić, ali i Đuro Sessa za kojeg je, doduše, bivši šef SDP-a Peđa Grbin svojedobno tvrdio da ljevici nije prihvatljiv. Protiv Sesse je otvoreno i HDZ-ov koalicijski partner HSLS, čiji je predsjednik Dario Hrebak na Večernji TV-u neki dan poručio kako HSLS ne želi ustavne suce za kojima se vuku afere te kako im je Sessa neprihvatljiv. Hrebak je i danas bio na tom stavu. "Nađe li se Sessino ime na listi kandidata koju će Odbor za Ustav predložiti Saboru, HSLS neće sudjelovati u glasanju", rekao nam je Hrebak, najavljujući da će dvojica HSLS-ovih zastupnika u tom slučaju napustiti sabornicu.

