Kreću pregovori HDZ-a i oporbe: Poznato je tko su pregovarači, ali i popis ustavnih sudaca koje želi ljevica

Tri tjedna prije isteka produljenog mandata desetero od ukupno 13 ustavnih sudaca, u Saboru bi se u petak konačno trebali sastati pregovarači HDZ-a i oporbenih stranaka pokušati usuglasiti prijedlog imena kandidata koji bi mogli dobiti potrebnu traženu dvotrećinsku većinu svih zastupnika.

Bez koalicijskih partnera

Za takav pothvat ključne su ruke HDZ-a i SDP-a, čiji zastupnici zajedno imaju dovoljan broj glasova, no SDP je u ovu priču uključio i predstavnike drugih klubova lijeve, tzv. progresivne oporbe pa će na sastanak s HDZ-ovim predstavnicima s njihove strane, uz SDP-ove Arsena Bauka i Peđu Grbina, ići i Sandra Benčić (Možemo!). HDZ se, pak, oslanja isključivo na pregovarače iz vlastitih redova – uz predsjednika Odbora za Ustav Ivana Malenicu na sastanak će još i predsjednik HDZ-ova kluba zastupnika Ante Sanader i glavni tajnik stranke, predsjednik Odbora za zakonodavstvo Krunoslav Katičić. HDZ, dakle, u ove pregovore, barem zasad, ne namjerava uključivati koalicijske partnere, iako su iz nekih od partnerskih stranaka dolazile izjave kako imaju vlastite favorite za Ustavni sud. Takvo nešto ovih je dana javno rekao potpredsjednik DP-a Stipo Mlinarić Ćipe, poručujući kako DP zanima tko će biti ustavni suci te da stranka ima favorita među 63 kandidata saslušana na Odboru za Ustav.

– Zanima nas, naravno, tko će biti ustavni suci, sudjelujemo u razgovorima i konzultirali smo se oko jednog imena, ali neću govoriti javno dok ne bude sve gotovo – rekao je Mlinarić u srijedu. Međutim, neslužbena informacija s ovotjednog koalicijskog sastanka glasila je kako se o tome tko će u Ustavni sud na koaliciji nije razgovaralo pa smo Mlinarića zamolili da otkrije kada je i o kome DP razgovarao sa starijim koalicijskim partnerom, a on nam je objasnio da su razgovori vođeni prije više tjedana te potvrdio da se ovih dana o tome nije razgovaralo. Hoće li se i kada razgovarati, zasad nije jasno, no ostaje činjenica da se na sastanak s oporbom u petak spremaju isključivo HDZ-ovi pregovarači. Hoće li na sastanak doći s gotovim prijedlogom imena za ustavne suce i tko bi ti kandidati mogli biti u toj nam stranci, međutim, u četvrtak nisu htjeli otkriti.

A na sastanku tzv. progresivne opozicije koji je održan u četvrtak, dan uoči sastanka s HDZ-om, dogovarala se taktika koju će zauzeti. Prema riječima zastupnice Možemo Sandre Benčić, koja je prisustvovala dogovoru, odlučeno je da neće "ni milimetra" odustupati od kriterija stručnosti prilikom izbora novi ustavnih sudaca, ali isto tako da se neće dati ucjenjivati vremenom i ljudima. To, objasnila je, znači da nema stavljanja veta na nekog od kandidata bez jasne argumentacije, odnosno ne može se za nekog kandidata staviti veto samo zato što netko nekome politički ne odgovara.

– Među onima koji su se kandidirali za ustavne suce ima i onih koji nama ne odgovaraju, ali ako su stručni, nemamo pravo biti protiv njih – kaže Benčić. Dodala je i da na sastanak s HDZ-om koji se očekuje u petak nakon glasovanja u Saboru dolaze bez imena sudaca koji su "po volji" lijevoj opoziciji, prije svega ispitati i vidjeti s čime točno HDZ dolazi pred njih i s kojom taktikom.

Isto je potvrdio i naš izvor iz SDP-a, da se s imenima u petak na sastanak ne ide, međutim, neslužbeno imena sudaca koji su tzv. progresivnoj opoziciji po volji ipak su "procurila". Jer se o njima na opozicijskom sastanku ipak razgovaralo. Ono što se čuje, a što nam je potvrđeno iz više izvora, jest da lijeva oporba zasad ima devet imena oko kojih su se svi složili, a o desetom se još pregovara. Na popisu od tih deset imena su, čuje se, Lovorka Kušan, Sanja Bezbradica, Alan Uzelac, Alen Rajko, Vesna Alaburić, Andrej Abramović, Vedran Đulabić, Maša Marochini Zrinski i Biljana Kostadinov.

Problem izbora

Na sastanku opozicije, kako čujemo, nije bilo riječi o tome što će raditi i kako će se postaviti u slučaju da razgovori s HDZ-om budu "tvrdi" i ako prije predsjedničkih izbora ne dođe do dogovora, a što bi dovelo do ustavne krize.

– Mi smo spremni razgovarati koliko god treba. Ustav kaže da vlast proizlazi iz naroda, a ne iz Ustavnog suda. Vlast je i predsjednik Republike. Ne želimo pristajati na bilo kakve ucjene. Neka im to ne pada na pamet. Ako dođe do stiske s vremenom, to nikako nije naša krivica već isključivo krivnja HDZ-a koji cijelu godinu zna da nas ovo čeka, a namjerno odugovlače s razgovorom – kazala je Benčić. SDP-ov Arsen Bauk koji će u petak biti jedan od pregovarača s HDZ-om kaže pak kako u ovaj proces idu s namjerom da postupak izbora završe u vremenu u kojem su ustavni suci u mandatu.

– Svaka rečenica o tome što bi se moglo dogoditi ako u tome ne uspijemo može biti rečenica previše. Postoje odluke koje mogu donijeti i tri suca, a postoje odluke za koje treba sedam sudaca – kazao je Bauk očito aludirajući na odredbu iz Ustavnog zakona o Ustavnom sudu da Ustavni sud kontrolu izbora provodi u vijeću od tri suca.

