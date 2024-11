Klizi li Hrvatska prema ustavnoj krizi? Manjine protiv kandidata ljevice, Hrebak neće Sessu

Iako 7. prosinca istječe šestomjesečno produljenje mandata za desetero ustavnih sudaca, vladajući i oporba nemaju novi datum kada će se naći i nastaviti pregovore o imenovanju novih ustavnih sudaca. Do sada je održan tek jedan službeni sastanak pregovaračkih timova HDZ-a i lijeve oporbe te jedan neformalni sastanak prošlog petka između HDZ-ova Ivana Malenice i SDP-ova Arsena Bauka u Esplanadi. Nije, kako se čuje, dogovoreno ni na koji će se način doći do desetero sudaca, kao što dosad nijedna strana nije otvoreno diskutirala o imenima, iako se neslužbeno zna da su na popisu ljevice Lovorka Kušan, Sanja Bezbradica, Alen Uzelac, Vesna Alaburić, Andrej Abramović, Vedran Đulabić, Maša Marochini Zrinski i Biljana Kostadinov.

Kao što se zna da će oporba vladajućima predložiti da i oni dođu s prijedlogom od osam do deset imena i da se daljnji pregovori nastave na taj način. Svaka strana inzistira i na vetu koji planiraju staviti na one kandidate koji su im neprihvatljivi. Iz SDP-a su ranije komunicirali da im je neprihvatljiv Đuro Sessa, sada se čuje i kako manjinski zastupnici planiraju uložiti veto na jednog kandidata za ustavnog suca s popisa SDP-a i Možemo. Kako se čuje iz vladajuće koalicije, manjinama je neprihvatljiv kandidat Vedran Đulabić, i to zbog svog stava koji je iznio na predstavljanju kandidata o pravu glasa manjina.

– U političkom se procesu trebate suzdržavati da vi ne budete taj jezičac na vagi kada se glasa o većini, jer legitimitet nekih zastupnika nije opći legitimitet svih. To jest zakonito, ali biste vi trebali unutar sebe imati ‘samoograničenje’, postaviti standard i reći: Ok, prvo se vi među sobom dogovorite pa ćemo se mi i tako prikloniti većini jer nam većina jamči održavanje našeg statusa i prava – kazao je tada Đulabić.

Ustavna stručnjakinja Sanja Barić opciju da se ustavni suci do 7. prosinca doista ne izaberu naziva katastrofom. Dosad smo se često, kaže, razbacivali terminima ustavna kriza. – Ovog puta, ne izaberemo li ustavne suce do roka, doista ćemo imati ustavno-pravnu krizu – kaže Barić te dodaje kako se ne radi samo o činjenici da se bez Ustavnog suda ne može provesti izbor za predsjednika države, već i o tomu da brojne ustavne tužbe čekaju da budu riješene. Bez Ustavnog suda prestajemo, kaže, biti ustavna demokracija.

Za uvjet vladajućih da im oporba jamči da će na idućem natječaju koji će biti raspisan iduće godine, kada još trojici ustavnih sudaca istječe mandat, dva od tri kandidata predložiti vladajući, a oporba jednoga, Barić kaže da je politički potpuno neinteligentan i protuustavan, jer nitko ne može na tako nešto natjerati nijednog saborskog zastupnika. Još je, smatra, dovoljno vremena da se izbor sudaca provede te postavlja ključno pitanje – zašto HDZ toliko oteže s izborom ustavnih sudaca. Stava je da se iza svega krije politički razlog, i to ne neslaganje i nesuglasice između oporbe i vladajućih, već sumnja da se sami vladajući i njihovi koalicijski partneri ne mogu dogovoriti o imenima sudaca koje žele predložiti i izabrati.

Zanimljivo, prije nekoliko je dana šef HSLS-a Dario Hrebak, gostujući u TV emisiji Večernjeg TV-a, jasno kazao kako nema namjeru podržati kandidaturu Đure Sesse, za kojeg se zna da je jedan od kandidata kojeg HDZ želi u Ustavnom sudu. – Rijetki su trenuci kad se slažemo s SDP-om, ovo je jedan od tih. Đuro Sessa nije nam prihvatljiv – poručio je Hrebak.

FOTOGALERIJA Koliko hrvatskih gradova znate prepoznati po slici?