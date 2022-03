VIDEO Hrvatskim nebom i danas preletjela dva borbena aviona, ovaj put američki F-16

I danas su hrvatskim nebom preletjela dva borbena aviona, a čini se da je ovaj put riječ o američkim F-16.

Zrakoplovi su snimljeni iznad Velike Gorice.

Oni stižu u zračnu luku Pleso kako bi s hrvatskim saveznicima proveli agilno borbeno djelovanje uz potporu NATO-ovoj kolektivnoj obrani u jugoistočnoj Europi, objavilo je američko ratno zrakoplovstvo USAFE-AFRICA u Europi.

The @HQUSAFEAFAF 31st Fighter Wing deployed two F-16 aircraft to Croatia today to execute Agile Combat Employment capabilities alongside our Croatian Allies while supporting @NATO’s collective defense in Southeast Europe. #StrongerTogether https://t.co/P1EKbLOXGB