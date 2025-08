VIDEO Snimka brutalnog napada u centru Splita šokirala javnost, policija: Nismo zaprimili dojavu

Na društvenim mrežama pojavila se snimka fizičkog napada u strogom centru Splita, u kvartu Get, koji se navodno dogodio u noći s četvrtka na petak. Video prikazuje grupu turista kako fizički nasrću na mladića, kojeg su potom i cipelarili. Sve je zabilježeno s prozora jedne od okolnih zgrada, a snimka je objavljena na Facebook stranici GetDirekt, koja redovito upozorava na ponašanje turista u povijesnoj jezgri grada.

“Ubijaju tipa i lome restoran”, napisali su uz snimku, dodajući kako je Get ponovno postao poprište ozbiljnog incidenta. Stanari su i ovoga puta iskoristili priliku da pošalju poruku nadležnima i javnosti: “Znamo da vam se ne da do grada, da vam se gadi, al' ako ne stanete uz nas – ovo dolazi vama! Kao i sve do sada…” Nakon objave snimke, stigao je i odgovor Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Kako su naveli, dojavu o samom incidentu nisu zaprimili, niti je itko zatražio intervenciju ili liječničku pomoć.

"Analizom evidentiranih poziva utvrdili smo da nismo zaprimili informaciju o događaju niti je zatražena intervencija policije. Vezano uz ovu ulicu imamo tijekom vikenda u evidenciji zabilježen samo jedan poziv i to 2. kolovoza 00:40 kada je zaprimljena dojava da djelatnici ugostiteljskog objekta vuku gajbe po ulici i da osoba ne može zaspatI, te da dolazak policije sada nije potreban jer su otišli" stoji u priopćenju.

"U ovom trenutku nismo zaprimili ni prijavu oštećenja tuđe stvari, niti smo obaviješteni da je netko zatražio liječničku pomoć. Da smo imali pravovremenu dojavu odmah bi poduzeli sve mjere i radnje da spriječimo sukob i sankcioniramo osobe posebno s obzirom na to da su policijski službenici tijekom turističke sezone intenzivno nazočni u centru grada. Samo sinoć tijekom večeri i noći u centru grada je sankcionirano devet prekršaja protiv javnog reda i mira, a tjedno se u prosjeku sankcionira oko 40 takvih prekršaja. Dakle, policijski službenici su intenzivno na terenu, rade poslove iz svoje nadležnosti i posvećeni smo očuvanju stanja sigurnosti na dobroj razini, ali ne možemo u svako vrijeme i u svakom trenutku biti u svakoj ulici na području Splita radi čega nam je potrebna pravovremena informacija" dodaju iz policije.